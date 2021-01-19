Son dakika haberi! Tandırda pişirilen kaz eti kış sofralarına lezzet katıyor - Son Dakika

Son dakika haberi! Tandırda pişirilen kaz eti kış sofralarına lezzet katıyor

19.01.2021 11:01

Bir son dakika haberine göre Türkiye'de kaz yetiştiriciliğinin gözde merkezlerinden Kars'ta, kadınların unutulmaya yüz tutan ekmek tandırlarında pişirdiği kaz yemeği ve yöresel kavılca buğdayı kış aylarında sofraları süslüyor.

Türkiye'de kaz yetiştiriciliğinin gözde merkezlerinden Kars'ta, kadınların unutulmaya yüz tutan ekmek tandırlarında pişirdiği kaz yemeği ve yöresel kavılca buğdayı kış aylarında sofraları süslüyor.

Türkiye'de kaz yetiştiriciliğinde lider konumdaki Kars'ta yörenin önemli lezzetlerinden olan ve özellikle kışın "öğün değil, özel yemek" olarak sofraları süsleyen kaz yemeği için Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Demirkent köyünde tandırlar yakıldı.

Bölgede etkili olan kar yağışının ardından kaz yetiştiriciliğinde önemli yere sahip Kars'ta besiye alınan ve kar yedikten sonra yağlanarak eti lezzetini alan kazlar, kesildikten sonra yakılan tandırlarda pişirilmek üzere hazırlanıyor.

Karın yağmasıyla ayrı bir lezzete kavuşan kaz, tandırın üzerine konulan büyük kazanın içerisinde önce 2 saat pişiriliyor. Daha sonra ayaklarına tel geçirilen kaz, tandırın içine konularak kızartılmaya bırakılıyor.

Kazın suyuyla da yöresel tahıl ürünlerinden olan kavılcayı pişiren köydeki kadınlar, kışın misafirlerine sundukları bu özel yemekler ile damaklara eşsiz bir tat bırakıyor. Mutfakta parçalara bölünen kazlar kavılca eşliğinde misafirlere sunuluyor.

Demirkent köyü sakinlerinden Altınay Karaçöp, AA muhabirine, kaz eti yemeğinin yörenin en önemli lezzetleri arasında yer aldığını anlatarak, "Kazlar büyüyene kadar arpayla besleriz, ilkbahar yaz aylarında meralarda otlatırız. Kasım ayında kar yağdı mı kesimini yaparız ama özellikle kar yağışını bekleriz ki kazlar kar yedikten sonra kesilsin." dedi.

"Özel misafirimiz olduğunda tandırları yakıyoruz"

Karaçöp, Kars kazının kar yiyince etinin daha lezzetli olduğunu ifade ederek, şunları aktardı:

"Kar yiyen kaz daha lezzetli olur. Kışın kestiğimiz kazları tuzlayıp daha sonra kuruması için asıyoruz. Bu işlem yapılmadan dondurucuya konulan kazın lezzeti de farklı olur ama biz kestiğimiz kazları kurutup tadının bozulmaması içi sandıklarda, dışarıda saklıyoruz. Onları da özel misafirlerimize pişiriyoruz. Özel misafirimiz oldu mu tandırları yakıyoruz, onlara kazı pişirip hizmet ederiz. Kazı 2 saat suyunda pişiririz daha sonra tandırın ateşine göre 20 dakika veya yarım saat kızartırız ve misafirlerimize servis ederiz."

Köylülerden Ayten Karaçöp ise yumurtadan çıkan kazın 7 ile 9 ay arasında kesime gidecek boyuta ulaştığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Tarlada, merada kazlarımıza bakarız daha sonra arpa ile besleriz. Kış geldi mi kazlarımızı keseriz ve misafirlerimize ikram ederiz. Kazları kestikten sonra güzelce temizleriz ve tuzlamasını yaparız. Kesilen kazlarımızı 2 gün tuzda bekletiyoruz ancak hava durumuna göre bazen evde bazen de dışarıda saklıyoruz. Eskisi gibi kaz etini tandırda pişiren yok, herkes sobada, fırında pişiriyor ama tandırda pişen kaz daha da lezzetli oluyor."

Son dakika haberi! Tandırda pişirilen kaz eti kış sofralarına lezzet katıyor
Son dakika haberi! Tandırda pişirilen kaz eti kış sofralarına lezzet katıyor
Son dakika haberi! Tandırda pişirilen kaz eti kış sofralarına lezzet katıyor
Son dakika haberi! Tandırda pişirilen kaz eti kış sofralarına lezzet katıyor

Demirkent, Türkiye, Kars, kar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberi! Tandırda pişirilen kaz eti kış sofralarına lezzet katıyor - Son Dakika


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