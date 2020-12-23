Son dakika haberleri | Tansiyon hastası kadın evinde ölü bulundu
23.12.2020 20:11
Son dakika haberlerine göre SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde yalnız yaşayan, şeker ve tansiyon hastası Aysel Örkün (56) evinde ölü bulundu.
SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde yalnız yaşayan, şeker ve tansiyon hastası Aysel Örkün (56) evinde ölü bulundu.
Pamukova Yenice Mahallesi'nde yalnız yaşayan Aysel Örkün'den haber alamayan yakınları akşam evine geldi. Yakınları, Aysel Örkün'ü hareketsiz halde bularak 112 Acile haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı incelemelerde Aysel Örkün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Örkün'ün cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi merkezine gönderildi.
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