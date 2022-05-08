Son dakika haberleri: Tanzanya'da teknenin batması sonucu 5 kişi öldü, 4 kişi kayboldu - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Tanzanya'da teknenin batması sonucu 5 kişi öldü, 4 kişi kayboldu

08.05.2022 12:03
Son dakika haberleri: Tanzanya'da teknenin batması sonucu 5 kişi öldü, 4 kişi kayboldu

Gelen son dakika haberine göre Tanzanya'nın kuzeyindeki Mori Nehri'nde bir teknenin batması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu.

Tanzanya'nın kuzeyindeki Mori Nehri'nde bir teknenin batması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Mara bölgesinde kiliseden ayrıldıktan sonra Mori Nehri'nden karşıya geçmeye çalışanların kullandıkları tekne battı.

Teknede kaç kişi olduğuna dair net bilgi paylaşılmadı.

Rorya Bölge Başkanı Juma Chikoka, yaptığı açıklamada, şu ana kadar biri çocuk olmak üzere 5 kişinin cesedinin bulunduğunu ve 4 kişinin de halen arandığını söyledi.

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Tanzanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Tanzanya'da teknenin batması sonucu 5 kişi öldü, 4 kişi kayboldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Tanzanya'da teknenin batması sonucu 5 kişi öldü, 4 kişi kayboldu - Son Dakika
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