Son dakika haberleri! Taraklı'da sağlık turizmi yatırımı - Son Dakika

Sakarya'da, Osmanlı ahşap mimarisinin özgün örneklerinden tarihi konaklarıyla dikkati çeken "sakin şehir" Taraklı ilçesinde, termal sağlık yaşam merkezi çalışmasında sona gelindi.

İlçede faaliyet gösteren Taraklı Termal'de gazetecilerle bir araya gelen tesisin yönetim kurulu başkanı Süleyman Tunç, kurumun çalışmaları hakkında sunum yaptı.

Burada konuşan Tunç, yatırım çalışmalarına 2010 yılında başladıkları Taraklı Termal'in 1481 bağımsız üniteden oluştuğunu belirtti.

Taraklı Termal'in, 30 bin 360 devre mülk, 11 bin 232 devre tatil ve sosyal tesisleriyle 700 milyon liralık yatırım değerine sahip önemli bir sağlık turizmi projesi niteliğinde olduğuna vurgulayan Tunç, şöyle konuştu:

"Termal suyumuz projemizin varlık sebebidir. Sağlıklı yaşam ünitelerimiz, yüzde 90 oranında tamamlanmıştır. Kalan işlerin bitirilmesi ve hizmete girmesi için iki sağlık grubu ile görüşmelerimiz devam etmektedir. Diğer taraftan devre mülklerin daha düzenli ve gelir getirici bir şekilde kiraya verilebilmesi için teknik çalışmalarımız da tamamlanmıştır. Çalışmasını tamamladığımız modelle tüm kiralamalar, oluşturulacak havuz sistemi üzerinden hak ettiği değerlerle gerçekleştirilebilecektir."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, tatil alışkanlıklarını değiştirdiğine işaret eden Tunç, "Tüketicilerin eskisinden çok daha fazla bir şekilde doğa, sağlık ve kültür turizmine yöneldiği açıkça görülmektedir. Önümüzdeki dönem sağlıklı yaşam, temiz hava ve organik beslenmenin her zamankinden daha fazla önemini hissettireceği bir dönem olacaktır. Taraklı ilçemizin doğal alt yapısı ile Taraklı Termal projemiz imkanlarının birleştirilerek tamamlanması sayesinde, üyelerimize ve ülkemize hizmet veren önemli bir sağlıklı yaşam merkezi kazandırılacaktır." ifadesini kullandı.