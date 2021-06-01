Son dakika haberleri: Taraklı'da zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı - Son Dakika

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Taraklı-Göynük kara yolunda seyreden Ahmet A. yönetimindeki otomobil, yolcu almak için durunca arkadan gelen kamyonetin sürücüsü Salih P. yavaşladı.
Bu sırada İsmail Ü. idaresindeki süt tankeri duramayınca kamyonete, kamyonet de otomobile çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Salih P, 112 Acil Servis ekiplerince Taraklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.???????
Kaynak: AA
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