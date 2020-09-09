Bartın'da tescilli tarihi binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kırtepe Mahallesi Tosunoğlu Sokak'ta Murat Arifoğlu'na ait 2 katlı ahşap metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu kontrol altına aldı.

Yangında tarihi bina kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor.