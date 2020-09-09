Bartın'da tescilli tarihi binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Kırtepe Mahallesi Tosunoğlu Sokak'ta Murat Arifoğlu'na ait 2 katlı ahşap metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu kontrol altına aldı.
Yangında tarihi bina kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 09:13 - Kaynak: AA
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