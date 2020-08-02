Son dakika haberleri... Tarihi Çeşniğir Köprüsü ve Kanyonu'nda bayram yoğunluğu - Son Dakika

KIRIKKALE'de, geçen yıl Valilik tarafından yürütülen proje ile turizme kazandırılan Çeşnigür Köprüsü ve Kanyonu'na Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdi. Tarihi yer yaklaşık 5 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Keskin ilçesine bağlı Köprüköy'de bulunan tarihi Çeşnigir Köprüsü, geçen yıl Valilik tarafından yürütülen proje ile turizme kazandırıldı. Proje kapsamında, ulaşım, yürüyüş ve bisiklet yolu ile seyir terası ve kamp alanı yapıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında ziyarete kapatılan Çeşnigür Köprüsü, normalleşme süreci ile yeniden ziyarete açıldı. Kurban Bayramı nedeniyle, tarihi yeri yaklaşık 5 bin kişi ziyaret etti. Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonu'nda bulunan ve bölgenin tek olma özelliğine sahip cam terasa da ilgi yoğun oldu.

'CAM TERAS OLDUKÇA GÜZEL ' Ankara 'dan gelen Emrullah Uyar, "Biz ilk başta gelmekte tereddüt ettik, 'geldiğimizde bir şey bulamayacağız' diye. Buraya geldiğimizde çok farklı bir durum ile karşılaştık. Ailelerin güvenle gelebileceği bir yer. Tüm Kırıkkalelileri ve çevre illerdeki herkese tavsiye ediyorum. Tatil demek sadece deniz demek değildir. Cam teras oldukça güzel olmuş, İç Anadolu Bölgesi 'nde böyle bir cam teras görmek bizleri mutlu etti" dedi.

Samet Tombak ise, "Yaklaşık bir yıldır Antalya'da ikametgah ediyoruz. Geçen yıl geldiğimizde böyle bir yer yoktu, bu yıl gelince gördük, güzel bir çalışma kazandırılmış. Çok hoş bir yer olmuş, turizm açısından çok güzel olmuş. Kırıkkale'ye çok güzel yatırımlar olmuş" diye konuştu.