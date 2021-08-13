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Son dakika gündem: Tarihi eser kaçakçılarına yönelik "Anadolu" operasyonunda 11 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Son dakika gündem: Tarihi eser kaçakçılarına yönelik "Anadolu" operasyonunda 11 zanlı tutuklandı

13.08.2021 09:58

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adana merkezli 30 ilde düzenlenen cumhuriyet tarihinin "suçtan elde edilen gelire" yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 82 zanlıdan 11'i tutuklandı, 31'i adli kontrol şartıyla 71 şüpheli serbest bırakıldı.

Adana merkezli 30 ilde düzenlenen cumhuriyet tarihinin "suçtan elde edilen gelire" yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 82 zanlıdan 11'i tutuklandı, 31'i adli kontrol şartıyla 71 şüpheli serbest bırakıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uluslararası tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen suç şebekesine yönelik "Anadolu" adı verilen Adana merkezli 30 ildeki operasyonda gözaltına alınan 82 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 40'ı ifadelerinin alınmasının ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı, 42 zanlı sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, suç örgütü elebaşı A.K'nin de arasında bulunduğu 11 şüpheliyi tutukladı, 31'ini adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Polis, adresinde bulunamayan 11 zanlının yakalanması için çalışmayı sürdürüyor.

Tarihi eserleri kuryeyle yurt dışına çıkartmışlar

Polis, cumhuriyet tarihinin "suçtan elde edilen gelire" yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, haklarında gözaltı kararı verilen 93 şüpheliden 82'sini gözaltına almıştı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, 23 bin 203 tarihi eser, 8 ruhsatsız tabanca, 13 dedektör, 50 bin 350 avro, 70 bin 555 dolar, 190 sterlin, 60 frank ve çok sayıda malzeme ele geçirilmişti.

Türkiye'de kaçak kazıcı yapanlar, koleksiyonerler ve toplayıcılar aracılığıyla elde edilen tarihi eserlerin, organize suç örgütü tarafından kurye kullanılarak yasa dışı yollardan yurt dışına çıkartıldığı tespit edilmişti.

Polis, örgüt tarafından kaçırılan ABD ve Avrupa'daki 9 müzayede salonundaki 52 tarihi eserin, açık artırma yöntemiyle satılmak üzere kataloglara konulduğu belirlemişti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanlarınca da incelenen kataloglardaki tarihi eserlerle ilgili müzayede evleri tarafından örgüt üyelerinin hesaplarına mevcut kur üzerinden yaklaşık 26 milyon lira değerinde döviz gönderildiği, müzayede evlerindeki bazı satışların, sahte sahiplik belgeleri üzerinden gerçekleştirildiği ortaya çıkarılmıştı.

Yaklaşık 2 yıl süren soruşturma sürecinde Türkiye, Bulgaristan, Hırvatistan ve Sırbistan'da daha önce gerçekleştirilen 4 ayrı ara yakalamada 4 bin 122 tarihi eser daha ele geçirildiği bildirilmişti.

Son dakika gündem: Tarihi eser kaçakçılarına yönelik Anadolu operasyonunda 11 zanlı tutuklandı
Son dakika gündem: Tarihi eser kaçakçılarına yönelik Anadolu operasyonunda 11 zanlı tutuklandı
Son dakika gündem: Tarihi eser kaçakçılarına yönelik Anadolu operasyonunda 11 zanlı tutuklandı
Son dakika gündem: Tarihi eser kaçakçılarına yönelik Anadolu operasyonunda 11 zanlı tutuklandı
Son dakika gündem: Tarihi eser kaçakçılarına yönelik Anadolu operasyonunda 11 zanlı tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Tarihi eser kaçakçılarına yönelik 'Anadolu' operasyonunda 11 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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