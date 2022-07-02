Son dakika haberleri... Tarihi eser kaçakçılığından tutuklu müze müdürüne 79 yıla kadar hapis istemi

AYDIN merkezli tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda yakalanan ve Donatello'nun 'Davut' heykeline sahte raporu veren tutuklu eski Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 36 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, kabul edildi. 'Örgüt kurmak ve yönetmek' ile suçlanan Yıldız'ın 79 yıla kadar hapsi istendi, diğer sanıklar için ise 2 yıldan 52 yıla kadar hapis talep edildi.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında, 2 Ocak'ta Mahsun Y.'nin kullandığı araç, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durduruldu. Araçta yapılan aramada; klima kolisi içinde, Karaman'dan getirildiği belirlenen, Rönesans'ın öncüsü heykeltıraş Donatello'nun 'Davut' isimli heykeli bulundu. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla heykelle ilgili Aydın Müze Müdürlüğü'nden rapor istendiği ancak Müze Müdürlüğü Komisyonu tarafından yapılan inceleme sonrası sahte olduğu ve sahibine iade edilmesi gerektiği yönünde rapor hazırlandı. Müze Müdürlüğü'nden 'sahte' raporu gelmesine rağmen polis, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla heykeli bu defa incelenmek üzere Ege Üniversitesi'ne gönderdi. Üniversitede 2 farklı uzman tarafından incelenen heykelin, tarihi eser olduğu ortaya çıktı. Eski Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız'ın kolluk güçlerine verdiği, 'Davut' heykelinin sahte olduğuna dair rapor, soruşturma dosyasına girdi. Teknik ve fiziki takip sonrası 21 Mart'ta harekete geçen ekipler, Aydın başta olmak üzere Ankara, Amasya, Aksaray, Karaman, Kayseri, Mersin, Muğla, Samsun, Yalova ve Zonguldak'ta önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında Abdülbari Yıldız, eşi ve bazı müze çalışanları ile aktif görev yapan 2 polis memurunun da bulunduğu 36 kişi, gözaltına alındı. Firari şüphelinin de arandığı belirtildi. Şüphelilerin ev, iş yeri, otomobil ve üzerlerindeki aramalarda 2 dedektör ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.