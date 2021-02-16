Son dakika haber | Satışa çıkardığı sikkelere jandarma müşteri oldu - Son Dakika

Son dakika haber | Satışa çıkardığı sikkelere jandarma müşteri oldu

16.02.2021 18:48

Son dakika 3. sayfa haberi... Satışa çıkardığı sikkelere jandarma müşteri oldu Bursa'da bulduğu tarihi eserleri satmak için müşteri arayan defineci eserleri satmak isterken karşısında jandarmayı buldu.

Satışa çıkardığı sikkelere jandarma müşteri oldu

BURSA - Bursa'da bulduğu tarihi eserleri satmak için müşteri arayan defineci eserleri satmak isterken karşısında jandarmayı buldu.

Nilüfer ilçesinde elinde bulduğu 394 adet tarihi sikkeyi satmak için müşteri arayan K.T, aradığı müşteriyi bulmak araştırma yapmaya başladı. Tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı ihbarını alan Bursa İl Jandarma ve Çalı Jandarma Karakol ekipleri tarihi eserleri satmak isteyen K.T'yi yakalamak için çalışma başlattı. Hemen müşteri kılığına girerek K.T, ile irtibata geçen ekipler tarihi eserleri kendilerine satmak isteyen defineci ve 3 arkadaşını suç üstü yakaladı. Definelerini satmak isterken biranda karşılarında jandarma ekiplerini gören defineciler büyük şaşkınlık yaşadı.

Tarihi eserleri satmaya çalışırken suç üstü yakalanan M.B, Y.Ü, F.M.B, ile K.T, hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldı. Ele geçirilen sikkeler Bursa Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Son dakika haber | Satışa çıkardığı sikkelere jandarma müşteri oldu
Son dakika haber | Satışa çıkardığı sikkelere jandarma müşteri oldu
Son dakika haber | Satışa çıkardığı sikkelere jandarma müşteri oldu
Son dakika haber | Satışa çıkardığı sikkelere jandarma müşteri oldu

Jandarma, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Satışa çıkardığı sikkelere jandarma müşteri oldu - Son Dakika


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