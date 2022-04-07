Son dakika haberleri! Tarihi eserleri satmak isterken müşteri kılığına giren jandarma ekiplerine yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Tarihi eserleri satmak isterken müşteri kılığına giren jandarma ekiplerine yakalandı

07.04.2022 14:02
Son dakika haberleri! Tarihi eserleri satmak isterken müşteri kılığına giren jandarma ekiplerine yakalandı

Son dakika haberleri... Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde elinde bulunan tarihi eserleri satmak isteyen şahıs, müşteri kılığına giren jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde elinde bulunan tarihi eserleri satmak isteyen şahıs, müşteri kılığına giren jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Gizlice Mahallesi'nde bir şahsın elinde tarihi eserler bulunduğu ve satmak istediği bilgisine ulaşıldı. Tarihi eser alıcısı kılığına giren jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü personeli, tarihi eserleri elinde bulunduran H.E. (22) ile temas kurarak pazarlık yaptı. Pazarlık sonrasında tarihi eserleri getirmeyen H.E.'nin evinde, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden detaylı arama yapıldı.

Jandarma ekiplerince yapılan aramada 3 adet pişmiş topraktan yapılmış çömlek kap, 1 adet bronz sikke, 2 adet taş obje, 1 adet pişmiş topraktan yapılmış gözyaşı şişesi, 1 adet pişmiş toprak şamdanlık ve 1 adet küçük cam kavanoz içerisinde çok sayıda misket şeklinde süs objesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan H.E., Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan adli işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Yakalanan eserlerin, Roma dönemine ait eserler olduğu ve Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Zımbıllı Tepesi mevkiinde Romalılar tarafından eyalet merkezi olarak kurulan Pompeipolis Antik Kenti çevresinden bulunmuş olabileceği değerlendiriliyor. - KASTAMONU

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İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kastamonu, Taşköprü, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Tarihi eserleri satmak isterken müşteri kılığına giren jandarma ekiplerine yakalandı - Son Dakika


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