Son dakika haberleri! Tarım işçileri koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlık kontrolünden geçirildi - DÜZCE - Son Dakika

Düzce'de Yığılca ilçesinde çıkan yangında, 15 dönümlük fındık bahçesi ile 10 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Yığılca ilçesi Aydınyayla köyü Göynük mevkisindeki fındık bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Yığılca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Orman İşletmesi Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Söndürme çalışmalarına vatandaşların da katıldığı yangında, yaklaşık 15 dönümlük fındık bahçesi ile 10 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Ekipler, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi.