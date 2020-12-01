Son dakika haberleri! Tarım, Orman ve İnsan konulu fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Tarım, Orman ve İnsan konulu fotoğraf sergisi açıldı
01.12.2020 14:30
Edinilen son dakika haberine göre DÜZCE (İHA) – Tarımın, toprağın, ormanın, suyun önemi konusunda duyarlılığın geliştirilmesi, tarımsal gelişmeler ile tarım, orman, doğa, çevre ve insan ilişkilerini, estetik ve öznel bakış açılarıyla belgesel olarak arşivlerde yerini almasını sağlamak amacıyla Düzce'de fotoğraf sergisi açıldı.
DÜZCE (İHA) – Tarımın, toprağın, ormanın, suyun önemi konusunda duyarlılığın geliştirilmesi, tarımsal gelişmeler ile tarım, orman, doğa, çevre ve insan ilişkilerini, estetik ve öznel bakış açılarıyla belgesel olarak arşivlerde yerini almasını sağlamak amacıyla Düzce'de fotoğraf sergisi açıldı.
11. Tarım Orman ve İnsan Konulu fotoğraf yarışması geçtiğimiz aylarda düzenlenmesinin ardından Düzce'de alış veriş merkezinde sergi açıldı. Fotoğraf sergisi açılışına İl tarım Müdürü Necdet Çiçek, El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Ergün, Doğa Koruma ve Şube Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek ile ilgililer katılım sağladı. Bu yıl Tarım Orman ve İnsan Konulu fotoğraf yarışmasına katılan ve seçilenlerin arasında 60 adet fotoğraf alışveriş merkezinde sergilendi. Ayrıca fotoğraf sergisine www.tarimormaninsan.com adlı siteye girerek sanal olarak ta gezilebiliyor. - DÜZCE
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