TARIM VE HAYVANCILIK TESİSİNDE ÇIKAN YANGININDA TONLARCA SAMAN VE YEM KÜL OLDU

MUĞLA'nın Milas ilçesinde tarım ve hayvancılık tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 5 saat süre çabası ile söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürdürülen yangında tonlarca saman ve yem kül oldu.

Dün saat 17.30 sıralarında Milas'ın Yaşyer Mahallesi'nde bulunan tarım ve hayvancılık tesisinde yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangını fark edenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Saman balyalarının tutuşmasıyla hızla yayılan alevler tüm tesisi kapladı. İhbarın ardından bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken diğer tarafıtan tesiste bulunan yem ve samanlar alevlerden uzaklaştırılmaya çalışıldı. 5 itfaiye arazözü, 10 itfaiye personeli, 20 tonluk tanker ve 1 kamyon, işletmeye ait 3 kepçe ile sürdürülen çalışmalarda yangın 5 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülen yangında tonlarca saman ve yem kül oldu. Büyük çapta maddi hasara yolaçan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.