Son dakika haberleri | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Yangınlarla mücadele eden en iyi ülkeler arasındayız. Türk Hava Kurumu ile ilgili asla problemimiz olmaz....
02.08.2021 00:58
Gelen son dakika haberlerine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Yangınlarla mücadele eden en iyi ülkeler arasındayız. Türk Hava Kurumu ile ilgili asla problemimiz olmaz. Dünyanın en iyileri ile çalışıyoruz.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Yangınlarla mücadele eden en iyi ülkeler arasındayız. Türk Hava Kurumu ile ilgili asla problemimiz olmaz. Dünyanın en iyileri ile çalışıyoruz. Eskimiş ve miadını doldurmuş bir uçağı kullanma durumumuz yok. Hava Kurumunun uçakları yerine biz daha iyilerini koyduk. Bu sene 27 olan helikopter sayımızı 39'a çıkardık." - MUĞLA
Bekir Pakdemirli, Thk, Güncel, Son Dakika
Kaynak: İHA
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