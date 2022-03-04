Son dakika haberleri | Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, görevi devraldı (2) - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, görevi devraldı (2)

04.03.2022 15:45
Son dakika haberleri | Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, görevi devraldı (2)

Son dakika haberleri: TBMM'DE YEMİN ETTİTBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

TBMM'DE YEMİN ETTİ

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Adan, toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığına, Vahit Kirişci'nin atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini okuttu. Ardından Kirişci, Genel Kurulda kürsüye çıkarak yemin etti

Nursima ÖZONUR/ ANKARA,


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Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Celal Adan, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, görevi devraldı (2) - Son Dakika


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