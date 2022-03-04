TBMM'DE YEMİN ETTİ

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Adan, toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığına, Vahit Kirişci'nin atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini okuttu. Ardından Kirişci, Genel Kurulda kürsüye çıkarak yemin etti

Nursima ÖZONUR/ ANKARA,