Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, AK Parti Gaziemir İlçe Kongresinde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, AK Parti Gaziemir İlçe Kongresinde konuştu Açıklaması

Bir son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin yatırımlarla dünyanın en iddialı ülkesi haline geldiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bu mücadelenin yıllarca süreceğini söyledi.

Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, AK Parti Gaziemir İlçe Kongresinde konuştu Açıklaması, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin yatırımlarla dünyanın en iddialı ülkesi haline geldiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bu mücadelenin yıllarca süreceğini söyledi.

AK Parti Gaziemir İlçe Kongresi, Bakan Pakdemirli, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Milletvekilleri Cemal Bekle, Necip Nasır, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin de katılımıyla bir düğün salonunda yapıldı.

Bakan Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, sel ve yangın gibi afetlerle geçen yaz ayları boyunca, AK Parti kadrolarının felaketlerin neden olduğu hasarı onarmak ve vatandaşlara hizmet için canla başla çalıştığını kaydetti.

Muhalefet partilerine mensup bazı milletvekillerinin afet bölgelerindeki tutumunu eleştiren Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Geçen gün bir yangın var. Jandarma karakolunda oturuyoruz. Gece de oradaydık. İki tane milletvekili geldi. Partisini şimdi söylemeyeceğim. Muhalefet partisi. Geldiler, 'Buyurun' dedik oturdular ama gelir gelmez ne yapmak istediklerini anladım. Fotoğraf çekecekler, Instagrama koyacaklar. Onların derdi o. 'Biz de oradaydık' diyebilmek için geliyorlar. Bir şey yapmak için değil, yapmış gibi görünmenin peşindeler. Cumhur İttifakı dışında böyle bir problem var. Vatana millete hizmet üretmeme gibi bir şeyle karşı karşıyayız. İşin aslı bütün partiler hizmet için var. Kitap böyle yazıyor ama Türkiye'nin gerçeklerini Cumhur İttifakı dışındaki partiler görmek istemiyor."

Bakan Pakdemirli, halkın her seçimde AK Parti'yi ödüllendirdiğini kaydederek, "Çünkü biz hizmet için buradayız." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı hizmetleri

Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu dile getiren Pakdemirli, "Kanadalılar yangın konusunda geçen gün bize geldi. En son İHA'ları gösterdik. Defteri, tası tarağı topladılar ve 'Bizden daha iyi yapıyorsunuz' dediler. Türkiye her konuda iddialı bir ülke. Dünyanın en büyük köprüleri, hastaneleriyle barajlarıyla her şeyiyle Türkiye artık dünyada en iddialı ülke haline gelmiştir. Cumhurbaşkanımızın dirayetiyle inşallah bu sevda yıllar boyu sürecek." şeklinde konuştu.

Söz verdikleri gibi, zarar edilen tarımsal ürün bırakmadıklarını, üretici dostu politikalar izlediklerini vurgulayan Bakan Pakdemirli, yangınlara müdahale süresini kısalttıklarını, milyonlarca fidan diktiklerini, birçok ürünü marka haline getirdiklerini de bildirdi.

Kurulduğundan bu yana AK Parti üyesi olduğunu ifade eden Pakdemirli, "Bakan olana kadar hiç önemli bir görevim olmadı. Her seçimde birçok milletvekilimizin yanındaydım. Önemli olan bu işin bir parçası olmak, neferi olmak." dedi.

Pakdemirli, parti üyelerinden vatandaşa AK Parti'yi iyi anlatmalarını isteyerek, "Kendimizi çok daha iyi anlatmamız lazım. Önümüzde 3 sene var. Vatandaş son 3-4 ay önce kapısının çalınmasını istemiyor. Şimdiden kapıları çalmamız lazım. Bunun millet davası olduğunu anlatmamız lazım." diye konuştu.

"İzmir'i Türkiye'ye kazandırmaya talip olduk"

Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin muasır medeniyet yolculuğuna İzmir olmadan devam edemeyeceğini belirterek "İzmir'in bugün İzmir'e yakışmayan problemlerle hala cebelleşmesine biz razı değiliz. İzmir de razı değil. Türkiye'nin hiçbir yerinde vahşi depolama ile çöp depolama sorunu kalmadı ama Türkiye'nin batıya açılan vitrin şehrinde devam ediyor olmasına biz razı değiliz. Bunun için İzmir'e talip olduk İzmir'i Türkiye'ye kazandırmaya talip olduk. İnandığımız yolda asla bir adım bile geri adım atmadan sonuna kadar devam edeceğiz." dedi.

Zeybekci, bugüne kadar hiçbir işi yarım bırakmadıklarını dile getirerek "İzmir meselesini de yarım bırakmayacağız. İzmir AK Parti hizmetleriyle tanışacak, buna inandık Allah'ın izniyle olacak." diye konuştu.

AK Parti il ve ilçe başkanlarının konuşmaları

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli yıl sonuna kadar İzmir'de 86 bin üyeyi partiye kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, AK Parti'nin Türkiye'de halk iktidarını kurduğunu, tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de halkın sorunlarını çözmek için çalıştıklarını belirtti.

AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Özdemir'in divan başkanlığını yürüttüğü 7. ilçe kongresinde mevcut İlçe Başkanı Serdar Muçay tek aday oldu.

Bekir Pakdemirli ve beraberindeki heyet daha sonra mevcut Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın'ın tek aday olduğu AK Parti Torbalı 7. İlçe Kongresine katıldı.

Bekir Pakdemirli, AK Parti, Türkiye, İzmir, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 17:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, AK Parti Gaziemir İlçe Kongresinde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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