Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "(Heybeliada'daki yangın) 5 hektar civarında hasarla bu yangını...
Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "(Heybeliada'daki yangın) 5 hektar civarında hasarla bu yangını atlattık."
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "( Heybeliada'daki yangın) 5 hektar civarında hasarla bu yangını atlattık."
Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 21:11 Kaynak: AA
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