Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "(Heybeliada'daki yangın) 5 hektar civarında hasarla bu yangını... - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "( Heybeliada 'daki yangın) 5 hektar civarında hasarla bu yangını atlattık."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika: Heybeliada'da çıkan orman yangını ile ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

Ankaragücü - Galatasaray maçı sonrası iki farklı noktada gerginlik yaşandı

Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de maça çıkan en genç oyuncu oldu

Avcıların öldürdüğü ayıya işkence ettiği görüntüler büyük tepki topladı

Bakan Koca, ortalama yoğun bakım hasta sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı

Son Dakika: Türkiye'de 12 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 1012 yeni vaka tespit edildi

Üst üste 3. sezonda çalıştırdığı takımı Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak, kırılması güç bir rekora imza attı

Son Dakika: Adanaspor'u 2-1 yenen Hatayspor, Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu

Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu

Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı