Son dakika haber... Bakan Pakdemirli, yangın komuta araçlarıyla ilgili bilgi verdi - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'in Aydıncık ilçesindeki orman yangınında da görev alan yangın komuta aracıyla ilgili, "Bunun güzel tarafı, gece normalde bir bütüncül bakış açısını kaybediyorduk. Geçen yıldan itibaren artık gece de sevk ve idare yapabiliyoruz." dedi.

Pakdemirli, ilçeye bağlı Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında çıkan yangın nedeniyle Duruhan Mahallesi Şırşır mevkisindeki yangın ilk müdahale ekip merkezinde konuşlanan yangın komuta aracıyla ilgili gazetecilere bilgi verdi.

Araçta dijital ekranı gösterip insansız hava araçlarından (İHA) gelen rotaların göründüğünü anlatan Pakdemirli, "Burada etraftaki araçlarımızın hepsinin plakaları var ve bu araçların üzerine dokunarak, araçların içerisinde hangi görevli var, cep telefonu, telsiz frekansı ne? Bunların hepsine ulaşıp yönlendiriyoruz. Şu an bu bölgede telefon çekimiyle ilgili bir sorun var ama bu bölgedeki araçlara ulaşır ulaşmaz, 13 yangın odaklarına, kuzeybatıya doğru yönlendireceğiz. Arkadaşlarımız şimdi onlara ulaşmaya çalışıyorlar." diye konuştu.

Pakdemirli, bilgilerin toplandığı bir harita üzerinden sevk idarenin yapıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bunun güzel tarafı, gece normalde bir bütüncül bakış açısını kaybediyorduk. Geçen yıldan itibaren artık gece de sevk ve idare yapabiliyoruz. Bu çok önemli çünkü yangınlar hep öğleden sonra çıkıyor. Geriye kullanabileceğiniz 3-4 saatiniz kalıyor. 3-4 saat içerisinde söndürdünüz söndürdünüz, geceye devrettiğiniz zaman yer ekipleri müdahale ediyor ama edilen müdahale her zaman çok verimli olamıyordu. Şimdi bu sayede, tüm datayı ve resmi her an her saniye görmek ve buradan da bütün yer ekiplerini kontrol etmek mümkün. Savaşta nasıl bir komuta merkezi varsa, bizim de buradaki savaştığımız odaklar, yangın odakları. Yangın odaklarına karşı yer ekiplerini doğru yollardan doğru şekilde sevk edebiliyoruz."

İlçeye bağlı Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında çıkan yangına, ekiplerin müdahalesi sürüyor.