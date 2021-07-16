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Son dakika haberleri | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Mersin ve Hatay'daki orman yangınlarıyla ilgili bilgi verdi Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Mersin ve Hatay'daki orman yangınlarıyla ilgili bilgi verdi Açıklaması

16 Temmuz 2021 Cuma 02:53
Son dakika haberleri | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Mersin ve Hatay'daki orman yangınlarıyla ilgili bilgi verdi Açıklaması, System.String[]

Son dakika haberler: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dün çıkan ve karadan müdahale devam eden Mersin'in Aydıncık ve Hatay'ın Hassa ilçelerindeki orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dün çıkan ve karadan müdahale devam eden Mersin'in Aydıncık ve Hatay'ın Hassa ilçelerindeki orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Pakdemirli, Aydıncık ilçesinde yangın bölgesindeki incelemelerinin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

İlçedeki yangınla ilgili son durumu paylaşan Pakdemirli, "Çıkan yangınla alakalı şu an için kontrol altında diyemiyoruz. Arkadaşlarımız çalışmaya devam ediyor ancak şunu söyleyebilirim, bu yangını biraz daha kolayladık diyebiliriz. Sabaha kadar bir noktaya getireceğiz gibi gözüküyor. Arkadaşlarımız çalışıyor." dedi.

Pakdemirli, Hatay'ın Hassa ilçesinde devam eden orman yangınıyla ilgili de şu bilgileri verdi:

"Akşam saatlerinde açıklama yaptıktan sonra Hatay Hassa'da iki odakta bir yangın çıktı. Sayın Valimizle, Bölge Müdürümüzle konuştum. Orman Genel Müdür Yardımcımızı da bölgeye gönderiyoruz. 31 arazöz, 4 dozer ve diğer kurumlardan 8 iş makinesi ve 150 kadar personelle de bu yangına müdahale ediyoruz. Maalesef yangına müdahale ettiğimiz noktada çok sık orman olması ve yolun olmamasından dolayı şu an yol yapım çalışmaları sürdürülüyor. Bunları da sabaha kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Yangının tepe yaptığı 2 ayrı nokta var."

Pakdemirli, çalışmalarda insansız hava aracının (İHA) da kullanıldığını belirterek, " Adana'mızın İHA'sını bu yangın (Mersin) için kullanıyorduk. Yaklaşık 1 saat kadar önce bu yangında biraz daha rahatlama olduğundan dolayı İHA'yı o tarafa gönderdik. Şimdi İHA'dan gelecek olan bilgilerle de Hatay yangınının koordinasyonuna hem Ankara'dan hem de buradan devam ediyor olacağız. Hatay Hassa'daki yangında 80 hektar kadar bir alan etkilenmiş gözüküyor. İnşallah bu yangınla alakalı mücadelemiz de devam ediyor." diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, söndürme uçağı ve helikopterlerinin, sabah saatlerinden itibaren yeniden çalışmalara katılacağını sözlerine ekledi.

Bekir Pakdemirli, Mersin, Hassa, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Mersin ve Hatay'daki orman yangınlarıyla ilgili bilgi verdi Açıklaması - Son Dakika


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