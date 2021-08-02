Üye Girişi
Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Milas'ta Yangın Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (2) - Son Dakika

Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Milas'ta Yangın Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (2)

02.08.2021 14:44
Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Milas'ta Yangın Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (2), System.String[]

Son dakika haber... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Her uçağın faydası var burada.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Her uçağın faydası var burada. Tabii her gelen yardımı da kabul etmiyoruz. Onu da söyleyeyim. Çünkü 5 tonun altında su atan uçaklar bizim uçuş paterninde de kalabalık meydana getirebiliyor. Özellikle bu trafiği idare etmek zor olabiliyor." dedi.

Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'la Milas'ta Yangın Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı basın açıklamasında, Muğla'da yangın söndürme çalışmaları kapsamında sabahtan beri binden fazla helikopter sortisi ile 3 bin tona yakın, uçaklarla da 1500 tonun üzerinde su atıldığını söyledi.

Yangın söndürme çalışmalarında yerleşim yerleri odaklı ilerlediklerini belirten Bakan Pakdemirli, "Burada maalesef ormanlarımızı da bırakmak zorunda kalıyoruz çünkü yerleşim yerlerindeki can ve mal emniyetini sağlamak için özellikle tahkimat böyle gitti. Özellikle Marmaris özelindeki yangında da çok ciddi bir yerleşim yerleri tahkimatla çalıştık. Dün de söyledim, yerleşim yerlerinin normal şartlar altında güvenlik altına alınması belediyelerimizin işi. Ama belediyelerimizin de bundan sonra 'şu binada yangın çıktı, buraya bir itfaiye gönderelim söndürelim' ötesinde, özellikle ormana yakın belediyelerimizin de bunların tahkimatı konusunda da yine ormanla iş birliği içerisinde bu konuda ileriye yönelik mutlaka tedbir alınması gerekir diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, yangınlar bittikten sonra belediyelerle bir çalıştay yapmayı düşündüklerini aktararak şöyle konuştu:

"Bunu siyaseten ari söylüyorum bu bizim belediyelerimiz de olabilir başka belediyeler de olabilir ama belediyelerin sorumluluk alanındaki sorumlulukları ve kurumsal kapasiteleri mutlaka geliştiriyor olmamız lazım diye düşünüyorum. İlk yağmurlarla beraber yine dikimlere başlıyor olacağız. İnşallah daha önce yapmış olduğumuz sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Cumhuriyet tarihinin en büyük fidan dikim kampanyasını yapmıştık 'Geleceğe Nefes', bunun misli misli daha büyük bir projeyi inşallah ilk yağmurlarla başlatmayı hedefliyor olacağız. Bunu da yangınların bitiminde inşallah arkadaşlarımız çalışmalarını da yapıp açıklamalarını da yapıyor olacağız."

İstisnalar dışında orman alanların asla daraltılamayacağını belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bu istisnalar içerisinde rahmetli Özal'dan beri 40 yıldır olan bir konu. Eğer, bir turizm alanı tahsis edilecekse zaten tahsis edilir. Bunun şekil ve şartı vardır, orası turizm alanı ise oraya otel yapılır, değilse yapılamaz. Ormandan görüş alınır, orman da çeşitli kurumlardan görüş alır. Belki 10-15 kurumdan görüş alınır. Yaban hayatı, göç yolları olmak üzere bir çok kurumdan görüş alındıktan sonra eğer turizm alanı ilan edilecekse ilan edilir ve ilan edilmişse de oraya gerekli bakanlıklardan izin alınmak suretiyle yapılabilir. Bunun için ormanların yakılması gibi bir spekülasyonun yapılması son derece yanlıştır. Böyle bir konunun bir genel başkan tarafından açıklanması son derece üzücüdür. Bunun böyle olmadığını kendisi de biliyordur, bundan eminim. 169. maddeyi tekrar hatırlatıyorum, ormanları daraltmak söz konusu değildir."

Bu konularda bilgi kirliliği yaşandığına da dikkati çeken Bakan Pakdemirli, "Provokasyonlara dikkat etmemiz lazım. Siyaseten bu konunun istismar edilmemesi lazım. Bu konu son derece teknik bir konudur." dedi.

"Dünyada en güçlü kara ekiplerinden birine sahibiz".

Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğüne siyasetin hiç girmediğine işaret ederek, "180 yıllık bu başarılı kurumumuz nevi şahsına münhasırdır. Dünyada da eşi benzeri yoktur. Sebebi de şu, dünyada gelişmiş ülkeler dediğimiz ülkeler özellikle yangınlar çıktığı zaman sadece ve sadece, genel bir bilgi daha vereyim, yerleşim yerlerine yönelik hava araçları ile müdahale yaparlar. Onun dışında karadan bir müdahaleleri olmaz. Bizim kara ekiplerimiz, bugün havayı konuşuyoruz. Havayı konuştuğumuzdan daha çok dünyada en güçlü kara ekiplerinden birine sahibiz. Bu anlamda da ciddi bir deneyimleri var. Bu deneyim bugünkü ve yarınki Türkiye'mize lazım. Askerden, polisten sonra en çok şehit veren kurumlardan biri olan orman kurumudur. Çok yakın zamanda şehitler vermişken bu konudaki özellikle istismarlara, bu konu üzerinden spekülasyonlara yapanları da burada hem vatandaşlarımıza hem de Allah'a havale ediyorum. Orman kahramanlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Cansiperane bir şekilde zaman zaman kendi canlarını riske etmek pahasına bir ağaç daha az yansın diye çalışıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Her gelen yardımı da kabul etmiyoruz"

Kamunun tüm kurumlarıyla yangın bölgelerinde olduğunu ifade eden Pakdemirli, tüm bakanların destek verdiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elini yangın bölgelerinin hiçbirinden çekmediğini üçer, beşer, altışar saatlik bilgilendirmelerde de kendisine bilgilendirme yaptıklarını anlattı.

Bir gazetecinin yangına müdahale eden helikopter uçak ile amfibik uçak sayılarının detaylı verilmesi yönündeki sorusu üzerine Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Amfibik dediğimiz hem karada gider hem de suda yüzer anlamında bir kelimedir. Bunlar iniş takımlarını içine alır, gövde üzeri iniş yapar. Suyu toplar alır ondan sonra atış yapacağı noktaya gider ve atışını gerçekleştirir. Tabii ki amfibik uçaklar tercihimiz. Özellikle biliyorsunuz son dönemde Rusya, Azerbaycan, Hırvatistan, İspanya ve diğer ülkelerin hepsinden gelen yardım taleplerine tamam dedik. Hem bugünkü yangınları halletmek hem de önümüzdeki birkaç hafta çok riskli olacağını düşündüğümüz meteorolojik koşullarda çıkacak olan ek riskleri de bertaraf etmek konusunda tüm gelen yardımların hepsine de tamam dedik. Bu yardımların hakikaten ekserisi de ülkelerimiz tarafından ilaveten bize yapılıyor. Elbette bu yardımlar yavaş yavaş geliyor. Gelen pilotların da bizim sistemimize oryante olması, uçuş paternine uyum sağlaması bir miktar zaman alıyor. Dün burada iki tane İlyuşin-76 uçağının akşama kadar gösterdikleri performansı bugün sabahtan 2-3 saat içinde alabildik. Pilotların da coğrafyaya alışması, beraber çalıştıkları ekiplere alışması biraz zaman alabiliyor. Her uçağın faydası var burada. Tabii her gelen yardımı da kabul etmiyoruz. Onu da söyleyeyim. Çünkü 5 tonun altında su atan uçaklar bizim uçuş paterninde de kalabalık meydana getirebiliyor. Özellikle bu trafiği idare etmek zor olabiliyor. Yardım teklif eden ülkelerden 5 ton ve üzeri su atan, tercihen amfibik ama amfibik değilse de mümkünse kullanmış olduğumuz İlyuşin-76 'lar gibi 40 ton su atabilen büyük tanker uçakları burada tercih ettik. Halen çeşitli ülkelerden uçaklar gelmeye devam ediyor. Her gün birer ikişer helikopter, birer ikişer uçak filomuza ekleniyor ama şu an itibariyle net sahada çalışan 16 tane uçak var ve 51 tane helikopter var hava aracının ana unsurları olarak söyleyebileceğim. Tabii ki İHA'mız var, insansız helikopterlerimiz var ve diğer teknolojilerin hepsi burada kullanılıyor."

(Bitti)

Bekir Pakdemirli, Yangın, Turizm, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Milas'ta Yangın Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (2) - Son Dakika


Son Dakika

Yangın nedeniyle boşaltılan Gündoğmuş ilçesinin Belediye Başkanı Özeren'den skandal sözler: 'Keşke evimiz yansaydı' diyecekler 21:03 Yangın nedeniyle boşaltılan Gündoğmuş ilçesinin Belediye Başkanı Özeren'den skandal sözler: 'Keşke evimiz yansaydı' diyecekler Yangınlara teslim olan Çökertme Koyu'nun son hali yürekleri burktu 20:02 Yangınlara teslim olan Çökertme Koyu'nun son hali yürekleri burktu Son Dakika: Türkiye'de 2 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 22 bin 898 yeni vaka tespit edildi 19:45 Son Dakika: Türkiye'de 2 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 22 bin 898 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldüren katil zanlısı tutuklandı 19:36 Son Dakika: Üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldüren katil zanlısı tutuklandı Christophe Galtier, Burak Yılmaz'a Nice forması giydirmek istiyor 19:27 Christophe Galtier, Burak Yılmaz'a Nice forması giydirmek istiyor Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Muhittin Böcek'in 18:34 Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Muhittin Böcek'in "Ne olur helikopter gönderin" sözlerine yanıt: Dürüst bir cümle olmadı
Kapsamlı araştırmanın sonuçları yayınlandı! Amerika'da ölümlerin yüzde 95'i aşı yaptırmayanlar arasından 17:47 Kapsamlı araştırmanın sonuçları yayınlandı! Amerika'da ölümlerin yüzde 95'i aşı yaptırmayanlar arasından Muğla'daki canlı yayında şaşkına çeviren anlar! Alevlerin içinden çıkıp ekibe doğru yürüdü 15:44 Muğla'daki canlı yayında şaşkına çeviren anlar! Alevlerin içinden çıkıp ekibe doğru yürüdü

Son Dakika Haberleri
16:07 Vahşice katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ardından ünlü isimler isyan etti
15:52 129 yangın kontrol altına alındı, 9 noktada alevlerle mücadele devam ediliyor! İşte il il son durum
15:48 Tokyo Olimpiyatları'nda bir ilk daha! Yasemin Adar, güreşte madalya kazanan ilk kadın sporcumuz olarak tarihe geçti
15:41 İstanbul'da iş yerini açan baba oğlunun cansız bedenini buldu
14:49 Jeneratörden sızan gaz korkuttu! Şarküteri dükkanında 4 kişi, fenalaşıp yere yığıldı
14:31 Elektriğin ardından şimdi de su kesintisi! İSKİ, İstanbul'un 10 ilçesi için uyarıda bulundu
14:14 Son Dakika: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ön elemesi play-off turunda Neftçi - HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle oynayacak
14:11 Son Dakika: Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Danimarka ekibi Randers oldu
14:11 Yangın mağduru insanlar için yardım kampanyası düzenleyen Demet Akalın, gözyaşlarına engel olamadı
14:06 Tokyo Olimpiyatları'nda siyasi skandal! Belaruslu atlet Japonya'ya sığındı
Atalanta ve Tottenham, Merih Demiral için Juventus'un kapısını çalmaya hazırlanıyor Atalanta ve Tottenham, Merih Demiral için Juventus'un kapısını çalmaya hazırlanıyor         
21:10
Türkiye 6 gündür alevlerle mücadele ediyor! İşte il il kontrol altına alınan ve devam eden yangınlar Türkiye 6 gündür alevlerle mücadele ediyor! İşte il il kontrol altına alınan ve devam eden yangınlar         
20:53
Emniyet'ten vatandaşın ihtiyacına jet hızıyla cevap! 5 bin kişi kapasiteli mutfak tırı kuruldu Emniyet'ten vatandaşın ihtiyacına jet hızıyla cevap! 5 bin kişi kapasiteli mutfak tırı kuruldu         
20:01
Yürek yakan anlar! Ölen yakınının dakikalarca yüzünü okşadı Yürek yakan anlar! Ölen yakınının dakikalarca yüzünü okşadı         
19:43
Arıza yapan ticari taksi Taksim Meydanı'nı dumana boğdu Arıza yapan ticari taksi Taksim Meydanı'nı dumana boğdu         
19:28
Mandıra Filozofu'nun çekildiği bölge yangında kül oldu! Son hali, görenlerin içini acıttı Mandıra Filozofu'nun çekildiği bölge yangında kül oldu! Son hali, görenlerin içini acıttı         
18:42
Help Turkey paylaşımları ünlüleri ikiye böldü! Şehrazat'tan kendisini alaya alan Farah Abdullah'a ağır yanıt: Ne iş yaptığını bile bilmem Help Turkey paylaşımları ünlüleri ikiye böldü! Şehrazat'tan kendisini alaya alan Farah Abdullah'a ağır yanıt: Ne iş yaptığını bile bilmem         
18:11
Adıyaman'da ayarsız şiddet! 13 yaşındaki kız çocuğunu önce saçından tutup sürüklediler sonra da tekme tokat dövdüler Adıyaman'da ayarsız şiddet! 13 yaşındaki kız çocuğunu önce saçından tutup sürüklediler sonra da tekme tokat dövdüler         
15:46
Marmaris'te panik anları! Denize iniş yapan yangın söndürme uçağı felaketin eşiğinden döndü Marmaris'te panik anları! Denize iniş yapan yangın söndürme uçağı felaketin eşiğinden döndü         
15:42
4 gündür her yerde aranan kayıp Emine öğretmenin cansız bedeni bulundu 4 gündür her yerde aranan kayıp Emine öğretmenin cansız bedeni bulundu         
15:01
Jeneratörden sızan gaz korkuttu! Şarküteri dükkanında 4 kişi, fenalaşıp yere yığıldı Jeneratörden sızan gaz korkuttu! Şarküteri dükkanında 4 kişi, fenalaşıp yere yığıldı         
14:49
THK Başkanı Aşçı'nın, spikerin sorduğu ''Uçaklara neden bakım yapılmıyor?'' sorusuna verdiği cevap şaşkınlık yarattı THK Başkanı Aşçı'nın, spikerin sorduğu ''Uçaklara neden bakım yapılmıyor?'' sorusuna verdiği cevap şaşkınlık yarattı         
14:26
Tokyo Olimpiyatları'nda siyasi skandal! Belaruslu atlet Japonya'ya sığındı Tokyo Olimpiyatları'nda siyasi skandal! Belaruslu atlet Japonya'ya sığındı         
14:06
Cansız bedeni parçalanmış olarak bulundu! Üniversiteli Azra'yı öldüren katil zanlısı cinayet anını anlattı Cansız bedeni parçalanmış olarak bulundu! Üniversiteli Azra'yı öldüren katil zanlısı cinayet anını anlattı         
12:16
Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan "Help Turkey" kampanyasına ilginç tepki         
10:33
Felaketin boyutu gözler önüne serildi! İşte yangından önce ve sonra Marmaris Felaketin boyutu gözler önüne serildi! İşte yangından önce ve sonra Marmaris         
09:23
Arka Sokaklar'ın Pınar'ı İstanbul'u terk edip, çocuk sahibi oldu! İşte son hali Arka Sokaklar'ın Pınar'ı İstanbul'u terk edip, çocuk sahibi oldu! İşte son hali         
00:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2021 21:26:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Milas'ta Yangın Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement