Üye Girişi
Son dakika haberleri | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Özbekistan Tarım Bakanı Hocayev'le görüştü - Son Dakika

Son dakika haberleri | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Özbekistan Tarım Bakanı Hocayev'le görüştü

09.02.2022 14:21
Son dakika haberleri | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Özbekistan Tarım Bakanı Hocayev'le görüştü

Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Taşkent'teki temasları kapsamında Özbekistan Tarım Bakanı Cemşid Hocayev ile bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Taşkent'teki temasları kapsamında Özbekistan Tarım Bakanı Cemşid Hocayev ile bir araya geldi.

Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar'ın da hazır bulunduğu görüşmede konuşan Pakdemirli, geniş bir heyetle yaptıkları bu ziyaretin uzun zamandan beri planlanan ve şimdiden neticelerini görmeye başladıkları çok verimli ziyaretlerden biri olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin toprak kaynakları açısından dünyada 30. sırada olduğu halde, dünyada tarım konusunda ilk 10'a giden bir ülke olduğunu anımsatan Pakdemirli, önemli buldukları bu başarılarını dost ve kardeş Özbekistan'la da paylaşmak istediklerini belirtti.

Tarım alanındaki ikili iş birliğinin geliştirilmesi için bir iş planı ve karşılıklı bilgi alışverişinin yapılmasına yönelik bir eylem planı oluşturduklarını vurgulayan Pakdemirli, toprak kaynaklarının veriminin artırılması konusunda ortak çalışmaların yapılması konusunda mutabık kaldıklarını aktardı.

Pakdemirli, bilim ve teknoloji alanında destek olmak için Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğünün bir ofisinin Özbekistan'da kurulması konusunda karar aldıklarını dile getirirken, ayrıca kuraklığa dayanıklı ürünlerin yetiştirilmesi ve çiftçiyi destekleyecek sistemin Özbekistan'da uygulanması konusunda Özbek tarafına deneyimlerini aktarmak istediklerinin altını çizdi.

Özbekistan'da ormancılık alanında ilk defa bir fidanlık kurmak ve ülkede eğitim merkezi oluşturmak istediklerini de kaydeden Pakdemirli, Türkiye'nin tarım sulama sistemleri ve baraj yapımı konularındaki deneyimlerini Özbek tarafıyla paylaşmak istediklerini aktardı.

Hocayev de tarım sektöründe büyük bir deneyime sahip Türkiye'den böyle bir geniş katılımlı heyetin ilk defa Özbekistan'a geldiğini, bu ziyaretin iki ülke arasındaki tarım alanındaki iş birliğini bir üst düzeye çıkaracağını belirtti.

Türkiye ile tarım alanında üç konuda iş birliği yapmak ve deneyimlerinden istifade etmek istediklerini vurgulayan Hocayev, "Tarım sektörünün geliştirilmesi konusunda Türkiye'nin deneyimlerinden istifade etmek, tarım sektöründe dünyada ilk 10 ülke arasında yer alan Türkiye'de tarım sektöründe kullanılmakta olan çağdaş bilim ve teknolojileri ülkeye getirmek ve tarım sektöründeki Türk yatırımcıları ülkeye davet etmek istiyoruz" dedi.

Görüşmenin ardından Türkiye ile Özbekistan arasında tarım alanında stratejik iş birliği için eylem planı, Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı ile Özbekistan Tarım Bakanlığı arasında tarımsal araştırmalar alanında iş birliği iyi niyet beyanı ve Türkiye-Özbekistan Tarım Yürütme Komitesi 3. Dönem Toplantısı Tutanağı imzalandı.

Pakdemirli, ayrıca Özbek yetkililer için Türkiye'nin tarım sektörünü tanıtan bir sunum yaptı.???????

YORUMLAR
500

Bekir Pakdemirli, Özbekistan, Türkiye, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Özbekistan Tarım Bakanı Hocayev'le görüştü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:54 Yenilgi sonrası Fenerbahçe'de fatura 3 yıldız futbolcuya çıktı
15:49 Kemal Kılıçdaroğlu: Sevgili halkım, saat 22.00'de sizi evime davet ediyorum
15:44 Birbirlerine çok yakıştırılıyorlardı! Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı'dan kötü haber
15:44 Yarı çıplak kadın garsonlar ortalığı karıştırdı! Belediye şikayet üzerine restoranı kapattı
15:35 Oğlum dizisinin konusu nedir? Kaan'ın başına neler geliyor?
15:17 İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 100 zam mı geliyor? Başındaki isim yanıtladı: Oranı minimumda tutacağız!
15:11 Böbreğini vererek yaşattığı sevgilisi, hayata döner dönmez mutluluğu başka kadınlarda aradı!
15:07 Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Asya'yı nasıl bir sürpriz bekliyor
15:04 Dünyanın ayrı düşünemediği çift, daha fazla ayrı kalamadı: Hande Erçel ve Kerem Bürsin yine beraber!
15:01 Falyalı cinayetinin ilk polis raporu: 31 el ateş edildi, otopsi bugün! Şüpheli 2 gün tedbiren tutuklu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 16:07:24. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Özbekistan Tarım Bakanı Hocayev'le görüştü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement