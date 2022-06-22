Son dakika haber: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'teki orman yangınında incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Son dakika haber: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'teki orman yangınında incelemelerde bulundu

22.06.2022 03:34

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'teki orman yangınına ilişkin "Şu anki şartlar itibarıyla bizi çok endişelendirecek bir yangın değil." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'teki orman yangınına ilişkin "Şu anki şartlar itibarıyla bizi çok endişelendirecek bir yangın değil." dedi.

Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangını bölgesinde havadan incelemelerde bulundu.

Kirişci, inceleme sonrası AA muhabirine, yangını çıktığı andan itibaren Ankara'da takip ettiklerini, çalışmaları yerinde görmek amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye geldiklerini söyledi.

Helikopterle gece karanlığında da olsa bütün sahayı izleme fırsatı bulduklarını dile getiren Kirişci, "Yukarıdan baktığımızda bizi çok da endişelendirecek bir manzara yoktu ama şu anda bulunduğumuz mevki tabii ki birazcık kritik. İnşallah günün ağarmasıyla 20 helikopterimiz, 14 uçağımızla müdahalemiz gündüz gözüyle devam ediyor olacak." dedi.

Şu anda bölgede arazözlerin, dozerlerin, iş makinelerinin, görevlilerin müdahalesinin sürdüğünü belirten Kirişci, sabah saatlerinden itibaren de havadan müdahale ile en kısa zamanda netice almayı ümit ettiklerini bildirdi.

Rüzgar hızının, hava sıcaklığının yüksek olmadığını, nemin ise yüksek olduğu bir ortamın bulunduğunu aktaran Kirişci, "Tabii ki her an her şey değişebilir. Şu anki şartlar itibarıyla bizi çok endişelendirecek bir yangın değil. Netice itibarıyla geçtiğimiz yıl yaşanan hadiseler, bütün vatandaşlarımızı haklı olarak tedirgin ediyor. Ama müsterih olsunlar, özellikle hava araçlarımız, yer araçlarımız, insan kaynaklarımız bakımından çok daha iyi durumdayız." diye konuştu.

Kirişci, koordineli bir şekilde çalışmanın yürütüldüğünü kaydetti.

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Son Dakika | Bakanlar Kirişci ve Soylu, Marmaris'teki yangın bölgesinde havadan incelemelerde bulundu Son Dakika | Bakanlar Kirişci ve Soylu, Marmaris'teki yangın bölgesinde havadan incelemelerde bulundu Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'te çıkan yangınla ilgili konuştu: 144 arazöz, 13 dozer yangına müdahale ediyor Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'te çıkan yangınla ilgili konuştu: 144 arazöz, 13 dozer yangına müdahale ediyor
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'teki orman yangınında incelemelerde bulundu - Son Dakika

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