Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Kızılay Derneğinden yardıma muhtaç kişiler için iş birliği - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Kızılay Derneği, yardıma muhtaç kişiler için tarım, hayvancılık ve gıda üretimi alanlarında sosyoekonomik güçlendirme destekleri sağlanması konusunda iş birliğine gitti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlığa bağlı Strateji Geliştirme Başkanı Kerim Üstün ve Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürü İbrahim Altan, taraflar adına iş birliği protokolünü imzaladı.

Protokol ile Türkiye Kızılay Derneğine bağışlanan tarıma elverişli araziler üzerinde, yardıma muhtaç kişilerin tarımsal faaliyetlerde bulunması ve bu kişilerin tarımsal üretim yetenek ve kapasitelerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Ortak faaliyet alanlarındaki konularda eğitim, bilimsel araştırma ve geliştirme, tarımsal üretim, değer zinciri gibi teknik konuların geliştirilmesini içeren iş birliği kapsamında, üretilen ürünlerin yine yardıma muhtaç kişilere dağıtılması amaçlanıyor.