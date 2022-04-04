Son dakika haberleri: Tarla yangını tedirgin etti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Tarla yangını tedirgin etti

04.04.2022 22:24
Son dakika haberleri: Tarla yangını tedirgin etti

Son dakika haberler: Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde başlayan tarla yangını görenleri tedirgin etti.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde başlayan tarla yangını görenleri tedirgin etti.

Olay, akşam saatlerinde Muratlı-Büyükkarıştıran karayolu üzeri 5. kilometrede meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebeple başlayan tarla yangını, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Yoldan geçen araç sürücülerinin yangını görmeleri üzerine durum itfaiyeye bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesi ile çevre tarlalara yayılmadan söndürüldü. Yangının kesin çıkış sebebi araştırılıyor. - TEKİRDAĞ

Son dakika haberleri: Tarla yangını tedirgin etti

YORUMLAR
500
Çorlu belediye başkanının küçük evde oturmak istemeyen vatandaşa, 'Suriyeliler gibi oturun' dediği iddia edildi Çorlu belediye başkanının küçük evde oturmak istemeyen vatandaşa, 'Suriyeliler gibi oturun' dediği iddia edildi Trakya Tohum yeni yönetimini belirledi Trakya Tohum yeni yönetimini belirledi

Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Tarla yangını tedirgin etti - Son Dakika


Son Dakika
22:30 Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak, tutuklandı!
22:21 Meral Akşener, partisinin oy oranını paylaştı: Yüzde 16-17 arasında görünüyoruz
22:12 Meral Akşener'e "Altılı masaya HDP ile oturur musunuz?" sorusu soruldu! Cevabı net oldu
22:07 Meral Akşener'e Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı ihtimali soruldu!
21:12 Pandemi izniyle cezaevinden çıktı! Kaynanası ve baldızını öldürdü, bir çocuğu da ağır yaraladı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, bir ailenin evinde iftar yaptı
20:56 Ali Koç'un Aziz Yıldırım'a söylediklerine tepki yağıyor
20:23 Selin Ciğerci konvoy açıklaması: Ne yapabiliriz, arabalarımız lüks
20:16 Koronavirüs nedeniyle 40 kişi vefat etti, 12 bin 647 yeni vaka tespit edildi
20:16 Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine açtığı 1 milyon liralık tazminat davasına ilişkin açıklama yaptı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 22:41:36. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Tarla yangını tedirgin etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement