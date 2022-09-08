Son dakika haberleri! Tarlada devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, tarlada çalışırken kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü İsmail Kabak (64), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 20.30 sıralarında kırsal Boğazköy Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlada çalışan İsmail Kabak'ın kullandığı traktör, yokuş çıktığı sırada, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazayı gören komşuları traktörün altında kalarak yaralanan Kabak'ın yardımına koşarken, durumu sağlık ekiplerine de bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu traktörün altından çıkarılan Kabak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan İsmail Kabak, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedaviye alınan İsmail Kabak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kabak'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme jandarma tarafından sürdürülüyor.