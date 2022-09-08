Son dakika haberleri! Tarlada devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Tarlada devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

08.09.2022 23:24
Son dakika haberleri! Tarlada devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Son dakika haber: BURSA'nın İnegöl ilçesinde, tarlada çalışırken kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü İsmail Kabak (64), yaşamını yitirdi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, tarlada çalışırken kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü İsmail Kabak (64), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 20.30 sıralarında kırsal Boğazköy Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlada çalışan İsmail Kabak'ın kullandığı traktör, yokuş çıktığı sırada, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazayı gören komşuları traktörün altında kalarak yaralanan Kabak'ın yardımına koşarken, durumu sağlık ekiplerine de bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu traktörün altından çıkarılan Kabak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan İsmail Kabak, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedaviye alınan İsmail Kabak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kabak'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme jandarma tarafından sürdürülüyor.


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Kaynak: DHA

İtfaiye, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Tarlada devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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