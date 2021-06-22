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Son dakika haberleri... TARLAYA YILDIRIM İSABET ETTİ, YARALANMAYAN ÇOCUK AİLESİNİN HAYATINI KURTARDI: 7 YARALI - Son Dakika

Son dakika haberleri... TARLAYA YILDIRIM İSABET ETTİ, YARALANMAYAN ÇOCUK AİLESİNİN HAYATINI KURTARDI: 7 YARALI

22.06.2021 11:01

Son dakika haberler... DENİZLİ'nin Çal ilçesinde çapa yapılan kekik tarlasına yıldırım isabet etmesi sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde çapa yapılan kekik tarlasına yıldırım isabet etmesi sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Baklançakırlar Mahallesi'nde bulunan kekik tarlasına, saat 15.00 sıralarında, yıldırım isabet etti. İhbar üzerine tarlaya sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, AFAD ekiplerince bölgeden tahliye edildi. Yürüme engelli olduğu için tarlada traktör römorkunun içinde bekleyen Arda Yörük (12), yıldırımın isabet etmesiyle akıma kapılan ailesinin yaralanıp baygınlık geçirmesi üzerine cep telefonu ile yardım isteyerek, yakınlarının hayata tutunmasını sağladı. Olay saat 15.00 sıralarında Baklançakırlar Mahallesi'nde Yayla mevkisindeki kekik tarlasında meydana geldi. Çal Orman İşletme Müdürlüğü'nde arazöz şoförü olarak görev yapan Salih Yörük (40) izin gününde kekik çapası yapmak için sabah saatlerinde ailesi ve yakınlarıyla Yayla mevkisindeki arazisine gitti. Bir süre çapa yapan ve yağış başlaması üzerine ağacın altına sığınan Salih Yörük, eşi Ayşen Yörük (38) oğlu Hasan Yörük (17) kayınpederi Hamza Kundakçı (70), kayınvalidesi Hatice Kundakçı (65), kayınbiraderi Hüseyin Kundakçı (38) ve akrabası Fatma Yörük, yıldırım düşmesi sonucu yaralandı.

ŞANS ESERİ YILDIRIMDAN KURTULDU, AİLESİNİN HAYATA TUTUNMASINI SAĞLADI

Bu sırada yürüme engelli olduğu için traktör römorkunun içinde bekleyen Arda Yörük (12), olaydan şans eseri yara almadan kurtuldu. Anne, baba ve yakınlarının yaralandığını gören Arda Yörük, yanındaki telefonla 112 Acil Sağlık ekiplerini arayıp durumu bildirdi. Ekiplere bulunduğu yerin adresini ve sağlık durumlarını aktaran Yörük, soğukkanlılıkla bölgeye ulaşmalarını bekledi. Bölgede yoğun sağanak yağışın ardından yol şartlarının kötü olması nedeniyle sağlık ekipleri olay yerine ulaşamadı. Çal Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli Baklançakırlar arazöz ekibi, sağlık personelleriyle birlikte zorlu arazi koşullarında olay yerine ulaştı. Yaralılar, AFAD ekipleri tarafından tahliye edilerek ambulanslarla Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren yaralılardan Salih Yörük ve kayınvalidesi Hatice Kundakçı'nın hayatı tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

'O ANLARDA ÇOK KORKTUM'

Anne, baba ve ağabeyi ağır yaralanan Arda Yörük üzücü bir olay yaşadıklarını belirterek, "Sabah erken saatlerde tarlamıza kekik çapası yapmak için gitmiştik. Bir anda yağmur başlayınca ben traktörün römorkunda beklemeye başladım. Annem babam ve yanındakiler ağacın altında bekliyordu. Bu sırada yıldırım düştü. Bir anda yere yığıldılar. Ben de hemen sağlık ekiplerini aradım ve yardım istedim. Acil durum olduğunu söyledim. Bulunduğumuz yeri tarif ettim. O anlarda çok korktum. Bir yandan korkarken bir yandan da telefondan yardım istedim. Sağlık ekipleri geldi ve bize yardım etti" dedi.

İŞ ARKADAŞINA ARAZÖZLE ULAŞTI

Sağlık ekiplerinin olay yerine ulaşmasını sağlayan arazöz şoförü Tefik Köse ise, "Tarlaya vardığımızda herkes yerde yatıyordu. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yerinde yaparak yaralıları bölgeden tahliye ettik. Yaralılardan birisi benim iş arkadaşımdı. İnşallah herkesin sağlık durumu iyi olur" diye konuştu.

Son dakika haberleri... TARLAYA YILDIRIM İSABET ETTİ, YARALANMAYAN ÇOCUK AİLESİNİN HAYATINI KURTARDI: 7 YARALI
Son dakika haberleri... TARLAYA YILDIRIM İSABET ETTİ, YARALANMAYAN ÇOCUK AİLESİNİN HAYATINI KURTARDI: 7 YARALI
Son dakika haberleri... TARLAYA YILDIRIM İSABET ETTİ, YARALANMAYAN ÇOCUK AİLESİNİN HAYATINI KURTARDI: 7 YARALI
Son dakika haberleri... TARLAYA YILDIRIM İSABET ETTİ, YARALANMAYAN ÇOCUK AİLESİNİN HAYATINI KURTARDI: 7 YARALI

Orman İşletme Müdürlüğü, Salih Yörük, AFAD, Çal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... TARLAYA YILDIRIM İSABET ETTİ, YARALANMAYAN ÇOCUK AİLESİNİN HAYATINI KURTARDI: 7 YARALI - Son Dakika


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