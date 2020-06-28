Son dakika haberleri! Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan korona virüsü yendi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan korona virüsü yendi

Son dakika haberleri... Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan korona virüsü yendi Haluk Bozdoğan: "Şu an kendimi çok işi hissediyorum" Yeni tip korona virüsü (Covid-19) yenen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Şuan kendimi çok iyi hissediyorum.

Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan korona virüsü yendi

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Haluk Bozdoğan:

"Şu an kendimi çok işi hissediyorum"

MERSİN - Yeni tip korona virüsü (Covid-19) yenen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Şuan kendimi çok iyi hissediyorum. Bir an önce görevimin başına geçip, halkıma hizmet etmek istiyorum" dedi.

Geçen hafta Covid-19 testi pozitif çıkan ve karantinaya alınarak tedavisi yapılan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, korona virüsü yendiğini açıkladı. Mersin Şehir Hastanesi'ne başvuran Bozdoğan, tekrardan Covid-19 testi yaptırdı. Karantina süreci devam eden Bozdoğan, yapılan ikinci test sonucunun negatif olduğunu sosyal medya hesaplarında duyurdu.

"Virüse 3 hafta önce yakalandığımı tahmin ediyorum"

Belediye tesisleri içerisinde bulunan başkanlık konutunda karantinası devam eden Başkan Bozdoğan, "Şuan kendimi çok iyi hissediyorum. PCR testim pozitif çıktıktan sonra sağlık çalışanlarımızın desteği ile planlı bir tedavi sürecine girdim. Özellikle PCR testimin pozitif çıkmasının ardından aradan geçen bir haftadan sonra yaptığım ikinci test sonucu negatif çıkması, virüs yükünün azaldığını gösteriyor. Genel olarak PCR testleri normalde 3 hafta içerisinde negatif durumda olduğu düşünülürse, ilk virüsle temasım bundan 3 hafta önce olduğunu tahmin ediyoruz" diye konuştu. Bozdoğan, "Tedavi sürecimde halkımızın, dostlarımın ve arkadaşlarımın gerek duaları gerekse temennileri beni yaşama karşı daha da güçlü kıldı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir an önce iyileşip, görevimin başına geçerek, şehrimiz için hizmet etmeye can atıyorum" ifadelerini kullandı.

Testi negatif çıkan Tarsus Belediye başkanı Haluk Bozdoğan, bir süre daha karantinada kalacağını bildirdi.

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Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 14:26 Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberleri! Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan korona virüsü yendi - Son Dakika
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