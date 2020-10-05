Son dakika haberleri! Tarsus Hükümet Konağı inşaatı 500 günde bitecek - Son Dakika

Son dakika haberleri! Tarsus Hükümet Konağı inşaatı 500 günde bitecek
Gelen son dakika haberlerine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde yeni yapılacak olan hükmet konağı 500 gün içinde tamamlanacak.
Mersin'in Tarsus ilçesinde yeni yapılacak olan hükmet konağı 500 gün içinde tamamlanacak.
Hükümet konağının duvarlarındaki tehlikeli çatlamalar nedeniyle yeni ve modern bir hükümet konağına ihtiyaç duyulan Tarsus'ta çalışma yürütüldü.
TOKİ tarafından 12 Mayıs 2020 tarihinde ihalesi yapılıp 10 Temmuz 2020 tarihinde yapım sözleşmesi imzalanan Yeni Tarsus Hükümet Konağı yapımına başlanıldı.
Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü binası bitişiğindeki arsaya yapılacak olan hükümet konağının 500 iş gününde tamamlanacağı bildirildi. - MERSİN
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