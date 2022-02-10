Yaşlı adam evde çıkan yangında hayatını kaybetti - Son Dakika

Yaşlı adam evde çıkan yangında hayatını kaybetti

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde evde çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti.

Yangın ilçeye bağlı Yeni Mahalle 4021 Sokak 12 numaradaki iki katlı müstakil evin, 2. katında çıktı.

Alınan bilgiye göre, evde tek başına yaşadığı öğrenilen Mustafa Ötebaşisimli adam, iddiaya göre evin mutfak bölümünde bulunduğu sırada henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. Çıkan yangında ağır şekilde yaralanan yaşlı adam, ardından vücudunun büyük bölümünün yanması neticesinde olay yerinde yaşamını yitirdi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine intikal eden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü. 112 ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Emniyet birimleri olayla ilgili detaylı soruşturma başlattı.