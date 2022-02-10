Üye Girişi
Yaşlı adam evde çıkan yangında hayatını kaybetti - Son Dakika

Yaşlı adam evde çıkan yangında hayatını kaybetti

10.02.2022 19:29

Yaşlı adam evde çıkan yangında hayatını kaybetti Mersin'in Tarsus ilçesinde evde çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti.

Yaşlı adam evde çıkan yangında hayatını kaybetti

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde evde çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti.

Yangın ilçeye bağlı Yeni Mahalle 4021 Sokak 12 numaradaki iki katlı müstakil evin, 2. katında çıktı.

Alınan bilgiye göre, evde tek başına yaşadığı öğrenilen Mustafa Ötebaşisimli adam, iddiaya göre evin mutfak bölümünde bulunduğu sırada henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. Çıkan yangında ağır şekilde yaralanan yaşlı adam, ardından vücudunun büyük bölümünün yanması neticesinde olay yerinde yaşamını yitirdi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine intikal eden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü. 112 ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Emniyet birimleri olayla ilgili detaylı soruşturma başlattı.

Yaşlı adam evde çıkan yangında hayatını kaybetti
Yaşlı adam evde çıkan yangında hayatını kaybetti
Yaşlı adam evde çıkan yangında hayatını kaybetti
Yaşlı adam evde çıkan yangında hayatını kaybetti
Yaşlı adam evde çıkan yangında hayatını kaybetti
Yaşlı adam evde çıkan yangında hayatını kaybetti

YORUMLAR
500

Yangın, Mersin, Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı adam evde çıkan yangında hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:29 Alanyaspor-Adana Demir maçında 4-2'lik mağlubiyet! İşte Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıkan takım
20:28 Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışınden sonra İSKİ'den İstanbullulara "faturaların düzenli ödenmesi" çağrısı yapıldı
20:11 Son Dakika: Türkiye'de 10 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 264 kişi vefat etti, 98 bin 602 yeni vaka tespit edildi
19:59 Kızının şüphesi ortalığı ayağa kaldırdı! Cenaze 1 saat musalla taşında bekletildi
19:57 Yılın transfer bombası Beşiktaş'tan geldi! Aaron Boupendza'yı renklerine bağlayacaklar
19:56 İstanbul'da fırın ekmeğine zam yapıldı! İşte yeni ücretlendirme
19:17 Yaşlı adamdan 4 gündür haber alınamıyordu! Cüzdanı ve telefonu dere kenarında bulundu
19:21 Bu detay şaşırttı! Üç Kuruş dizisinin oyuncusu, Sergen Yalçın'ın kuzeni çıktı
18:51 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsü atlattı, yarın rutin programına dönecek
18:37 Portekiz'de Katolik Kilisesi skandalı! Bir ayda 214 cinsel istismar şikayeti geldi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 20:41:16. #1.11#
SON DAKİKA: Yaşlı adam evde çıkan yangında hayatını kaybetti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement