Son dakika haberleri... Tarsus'ta iki ayrı motosiklet kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberleri: MERSİN'in Tarsus ilçesinde meydana gelen iki ayrı motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde meydana gelen iki ayrı motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Tarsus- Mersin otoyolu Kaleburcu Mahallesi'nde, Serkan Taş (35) yönetimindeki, plakası öğrenilemeyen motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan Serkan Taş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gülek Mahallesi Kale Yolu mevkisinde ise M.K. yönetimindeki motosiklet, hızlı girdiği virajda toprak zemine çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü M.K. ve yanındaki A.D. yaralandı. Hastaneye kaldırılan M.K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.



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