Son dakika haberleri | Tarsus'ta silahlı borç- alacak kavgası: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Tarsus'ta silahlı borç- alacak kavgası: 1 yaralı

22.06.2022 22:41
Son dakika haberleri | Tarsus'ta silahlı borç- alacak kavgası: 1 yaralı

Gelen son dakika haberine göre alacak nedeniyle tartıştığı H.D. tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

alacak nedeniyle tartıştığı H.D. tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yenice Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında borç- alacak nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilen H.D. ve M.B., cadde üzerinde karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. H.D., yanında bulunan tabancayla M.B.'ye ateş edip, kaçtı. Yaralanan M.B., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Jandarma, olayın şüphelisi H.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.


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Kaynak: DHA

Atatürk Caddesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Tarsus'ta silahlı borç- alacak kavgası: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Tarsus'ta silahlı borç- alacak kavgası: 1 yaralı - Son Dakika
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