Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, üreticilere destek olmak için 300 dekar taşlık alanın temizlenerek tarıma kazandırıldığını bildirdi.

Avcı, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu ile bir araya geldiği ziyarette, tarımın ilçe ekonomisi için önemini vurguladı.

Arazileri tarıma kazandırmak için çalıştıklarını belirten Avcı, "Tarsus'un kırsal kesimindeki kullanılmayan taşlık araziler var. Bunların hemen hepsi özel şahıs arazisi. Bu alanları da tarım yapılmaya elverişli hale getirmek için üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz." dedi.

Avcı, taş toplama makinesiyle son 1,5 yılda 300 dönüm taşlık arazinin tarıma kazandırıldığını, bu alanlarda sert çekirdekli meyve yetiştiriciliğini geliştirmeyi hedeflediklerini anlattı.

Otcu da Avcı ve odalarına çalışmalarında başarılar diledi.