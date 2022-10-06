Son dakika haberleri | TARSUS'TA TRAFİK KAZALARI KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haberleri | TARSUS'TA TRAFİK KAZALARI KAMERADA

06.10.2022 12:19

Son dakika haber: MERSİN'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) kameralarına yansıdı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) kameralarına yansıdı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce otomobil, motosiklet ve yayaların karıştığı bazı kaza görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde ana caddeden ilerleyen bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atıyor. Başka bir kazada yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye, caddede seyir halindeki otomobil çarpıyor. Diğer kaza görüntülerinde ise otomobil, üzerinde bir erkek ve kadının olduğu motosikletliye çarpıyor. Çarpmanın etkisi ile sürücü ve kadın, savruluyor. (DHA)

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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | TARSUS'TA TRAFİK KAZALARI KAMERADA - Son Dakika

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