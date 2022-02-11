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Son dakika haberleri! Tartıştığı adamı emniyet kemeriyle boğarak öldürdü - Son Dakika

Son dakika haberleri! Tartıştığı adamı emniyet kemeriyle boğarak öldürdü

11.02.2022 17:52
Son dakika haberleri! Tartıştığı adamı emniyet kemeriyle boğarak öldürdü

Son dakika haberleri: İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişi aracının içerisinde tartıştığı kadın tarafından emniyet kemeriyle boğularak öldürüldü.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişi aracının içerisinde tartıştığı kadın tarafından emniyet kemeriyle boğularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan şüpheli kadın, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün akşam 19.30 sıralarında, Aşık Veysel Mahallesi 5733 sokakta meydana geldi. İddiaya göre hafif ticari araç içerisinde bulunan Hakkı Öz (43) ile B.A. (40) adlı kadın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine B.A., sürücü koltuğunda bulunan Öz'ü, boynuna emniyet kemerini dolayarak boğdu ve olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Daha sonra çevre sakinleri tarafından durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Hakkı Öz'ün cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet şüphelisini yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, görgü tanıkları ve çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Cinayet şüphelisi B.A., Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından evinin yakınında yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kadının emniyetteki işlemleri sürerken, öldürülen Hakkı Öz'ün evli olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

(Ali İhsan Çiftçi/ İHA)

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Karabağlar, Hakkı Öz, Polis, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Tartıştığı adamı emniyet kemeriyle boğarak öldürdü - Son Dakika


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