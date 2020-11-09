Son dakika haberleri! Tartıştığı adamı tabancayla yaralayıp ardından darbeden kadın gözaltında (2) - Son Dakika

İzmir Otoyolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde, Özlem Ç.'nin (34) aralarında çıkan tartışmada tabancayla vurarak, ağır yaraladığı Cihat Aytaç (38), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan Özlem Ç.'nin 'uyuşturucu ve uyarıcı madde' ticareti yapmak suçundan 3 yıldır polis ve jandarma tarafından arandığı öğrenildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI