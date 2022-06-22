Son dakika haberleri: Tartıştığı ağabeyini av tüfeğiyle öldüren kardeş tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Tartıştığı ağabeyini av tüfeğiyle öldüren kardeş tutuklandı

22.06.2022 16:34
Son dakika haberleri: Tartıştığı ağabeyini av tüfeğiyle öldüren kardeş tutuklandı

Son dakika haberleri... GAZİANTEP'te tartıştığı ağabeyi Cumali M.'yi (23) av tüfeğiyle ateş edip öldüren Kadir M. (16) tutuklandı.

GAZİANTEP'te tartıştığı ağabeyi Cumali M.'yi (23) av tüfeğiyle ateş edip öldüren Kadir M. (16) tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Narlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kadir ve Cumali M. kardeşler, bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında Kadir M., evdeki av tüfeğiyle ağabeyine ateş etti. Yaralanan Cumali M., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan Kadir M., Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Tartıştığı ağabeyini av tüfeğiyle öldüren kardeş tutuklandı - Son Dakika

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