Ferdi Karabacak'ın 1 buçuk aylık hamile olan eşi İpek Deniz Karabacak (19) ise kocasının kanının yerde kalmamasını ve adalet istediğini söyledi.

Kaynak: DHA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.