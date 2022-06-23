Olay, dün öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında para alışverişi yüzünden husumet bulunan Ahmet Güner ile Gürkan Taş, sokak arasında karşılaştı. Burada tartışan ikili, birbirlerine bıçakla saldırdı. Kavgada Ahmet Güner sol koltuk altından bıçakla yaralandı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Ahmet Güner, Muratpaşa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Tartıştığı arkadaşını bıçaklayıp, tampon yapan Gürkan tutuklandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.