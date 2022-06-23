Son dakika haberleri! Tartıştığı arkadaşını bıçaklayıp, tampon yapan Gürkan tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Tartıştığı arkadaşını bıçaklayıp, tampon yapan Gürkan tutuklandı

23.06.2022 16:58
Son dakika haberleri! Tartıştığı arkadaşını bıçaklayıp, tampon yapan Gürkan tutuklandı

Son dakika haberler... ANTALYA'da para yüzünden tartıştığı arkadaşı Ahmet Güner'i (27) önce koltuk altından bıçakla yaralayıp, daha sonra tampon yaparak ambulans gelene kadar bekleyen Gürkan Taş (28), tutuklandı_Olay, dün öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi'nde meydana geldi.

ANTALYA'da para yüzünden tartıştığı arkadaşı Ahmet Güner'i (27) önce koltuk altından bıçakla yaralayıp, daha sonra tampon yaparak ambulans gelene kadar bekleyen Gürkan Taş (28), tutuklandı_

Olay, dün öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında para alışverişi yüzünden husumet bulunan Ahmet Güner ile Gürkan Taş, sokak arasında karşılaştı. Burada tartışan ikili, birbirlerine bıçakla saldırdı. Kavgada Ahmet Güner sol koltuk altından bıçakla yaralandı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Bu sırada Gürkan Taş, yaraladığı Ahmet Güner'in yarasına tampon yapıp ambulans gelene kadar ayakta kalmasını sağladı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, müdahale ettiği Güner'i ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Polis ise olay yerinde bekleyen Gürkan Taş'ı gözaltına aldı. Gürkan Taş'ın da sağ elinin işaret parmağından yaralandığı belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gürkan Taş, bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Taş, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.


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Kaynak: DHA

Ahmet Güner, Muratpaşa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Tartıştığı arkadaşını bıçaklayıp, tampon yapan Gürkan tutuklandı - Son Dakika

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