Son dakika haberleri... Tartıştığı arkadaşını öldürdü - Son Dakika

KÜTAHYA'da, Murat İ. (36) tartıştığı arkadaşı Hakan Sarı'yı (31) kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Alipaşa Mahallesi Zafer Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Murat İ. ve Hakan Sarı bir iş yerinin önünde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat İ., Hakan Sarı'yı kalbinden bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sarı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Şüpheli Murat İ. ise Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından olay yerinde yakanarak, gözaltına alındı. Emniyete götürülen Murat İ.'nin geçen nisan ayında cezavinden çıktığı, 25 Mayıs'ta ise yine bıçaklı kavga olayına karıştığı belirtildi. Murat İ.'nin sorgusu sürüyor.