Son dakika haberi... Esenyurt'ta tartıştığı arkadaşını göğsünden vurdu, o anlar kameraya böyle yansıdı - Son Dakika

Esenyurt'ta tartıştığı arkadaşını göğsünden vurdu, o anlar kameraya böyle yansıdı

Tartıştığı arkadaşını böyle vurdu

İSTANBUL - Esenyurt'ta arkadaşlar arasında çıkan tartışmada bir kişi göğsünden vurularak yaralandı. Olay sonrasında silahlı saldırgan kayıplara karışırken yaşanan tartışma ve vurma anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 25 Eylül günü saat 21.00 sıralarında Osmangazi Mahallesi Büyük Ayazma Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arkadaşlar arasında nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma başladı. İlerleyen dakikalarda hararetlenen tartışmada sinirlenen Erol Ç. isimli şahıs, belinden tabancasını çıkartarak tartıştığı Erhan F.'yi göğsünden vurdu. Olay sonrasında bir süre ne yapacağını bilemeyen şahıslar, yaralı Erhan F.'yi olay yerinde bırakarak kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Esenyurt Asayiş Büro ekipleri olayla ilgili tanık ve güvenlik kamerası çalışması başlattı. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda Erol Ç. isimli şahıs, olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı. Çıkarıldığı Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı nöbetçi mahkemece tutuklan Erol Ç., adli işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

Öte yandan, yaşanan tartışma ve vurma anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.