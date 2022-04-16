Tartıştığı babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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Tartıştığı babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

16.04.2022 04:39

Tartıştığı babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü Halil İbrahim KARABIYIK - Azat YILDIZ/İZMİR, (DHA) İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde, çocukluğundan beri babası Haşmet G.(54) tarafından cinsel saldırı ve şiddete uğradığını iddia eden D.G.

Tartıştığı babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü Halil İbrahim KARABIYIK - Azat YILDIZ/İZMİR, (DHA) İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde, çocukluğundan beri babası Haşmet G.(54) tarafından cinsel saldırı ve şiddete uğradığını iddia eden D.G.(29), balık restoranında babasını boğazından ve koltuk altından bıçaklayarak öldürdü. Cinayet sonrası olay yerinden kaçan D.G., polis merkezine giderek teslim oldu. Olay, gece saat 00.30 sıralarında Maltepe Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, babası Haşmet G. ile arasında anlaşmazlık olan D.G., babasının çalıştığı balık restoranına gitti. İçeride müşterilerin bulunduğu sırada, babası Haşmet G. ile tartışan D.G., babasını boğazından ve koltuk altından bıçakladı. Müşterilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Haşmet G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrası kaçan şüpheli D.G.'nin ise emniyete teslim olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Olay Yeri İnceleme ekipleri restoranda çalışma yaptı. Haşmet G.'nin hayatını kaybettiğini duyan yakınları restoranın önünde sinir krizi geçirirken, Haşmet G.'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. CİNSEL SALDIRIYA VE ŞİDDETE UĞRADIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Cinayet sonrası olay yerinden kaçarak polis merkezine teslim olan D.G.'nin ifadesi ortaya çıktı. D.G. polis merkezinde verdiği ifadede, balık restoranına gittiğini ve babasına dışarıya çıkmasını söylediğini, bunun üzerine babası Haşmet G.'nin de kendisini içeriye çağırdığını, daha sonra da içeriye girerek babasını bıçaklayarak öldürdüğünü söylediği bildirildi. Ayrıca, D.G.'nin babası Haşmet G.'yi küçüklüğünden beri kendisine cinsel saldırıda bulunduğu ve şiddet gösterdiği gerekçesiyle öldürdüğünü iddia ettiği belirtildi.

Tartıştığı babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü
Tartıştığı babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü
Tartıştığı babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü
Tartıştığı babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü
Tartıştığı babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü
Tartıştığı babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü
Tartıştığı babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

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İzmir'de korkunç cinayet: Babasını bıçaklayarak öldürdü İzmir'de korkunç cinayet: Babasını bıçaklayarak öldürdü Son Dakika | 15 yıllık husumetlisini hunharca öldürdü: Boğazını kesip 25 yerinden bıçakladı Son Dakika | 15 yıllık husumetlisini hunharca öldürdü: Boğazını kesip 25 yerinden bıçakladı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tartıştığı babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tartıştığı babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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