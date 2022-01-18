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Son dakika haberleri! Tartıştığı eşini plastik kelepçe ile boğarak öldürdü - Son Dakika

Son dakika haberleri! Tartıştığı eşini plastik kelepçe ile boğarak öldürdü

18.01.2022 14:22
Son dakika haberleri! Tartıştığı eşini plastik kelepçe ile boğarak öldürdü

Son dakika gündem haberine göre Ataşehir'de yaşayan İsmail Özbek (56), aralarında maddi anlaşmazlıklar bulunan eşi Hanpaşa Özbek'i (47) plastik kelepçeyle boğarak öldürdü.

Ataşehir'de yaşayan İsmail Özbek (56), aralarında maddi anlaşmazlıklar bulunan eşi Hanpaşa Özbek'i (47) plastik kelepçeyle boğarak öldürdü. Eşini öldüren Özbek, polisi arayarak "Eşimi öldürdüm gelin beni alın" diyerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden polis, katil zanlısını gözaltına aldı. Eşi tarafından öldürülen Özbek'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Özbek'in eşini öldürdüğü plastik kelepçeyi çöp kutusuyla dışarı çıkartıp çöpe attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ataşehir İnönü Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde yaşandı. 5 katlı bir binanın giriş katındaki dairede oturan 56 yaşındaki İsmail Özbek, iddiaya göre polis ekiplerini arayıp, "Eşimi öldürdüm gelin beni alın" diyerek kendini ihbar etti. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri ile sağlık ekipleri olay yerine gitti. Ekipler, 47 yaşındaki Hanpaşa Özbek'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınırken, Hanpaşa Özbek'in cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İsmail Özbek'in emniyetteki ifadesinde eşiyle aralarında maddi anlaşmazlıklar nedeniyle tartışma çıktığını, tartışmanın büyümesiyle eşini plastik kelepçeyle boğduğunu itiraf ettiği öğrenildi. Şüpheli Özbek'in ifadesinde, suç aleti olan plastik kelepçeyi evdeki bir çöp kutusuna attığı, çöp kutusunu da dışarıdaki çöp konteynerine attığını ifade etti. İnceleme yapan polis ekipleri plastik kelepçeyi çöpte buldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İsmail Özbek Anadolu Adliyesine sevk edildi. Olayın yaşandığı binada yaşayan bir kadın, "Köyden gelmişler 1 ay önce. Hoş geldin dedim sadece. Tanımıyorum" dedi. Başka bir bina sakini, "Gıkları çıkmazdı. Zaten 15 gün önce memleketten geldiler. Görmedim açıkçası" diye konuştu. Olayın yaşandığı mahallede yaşayan bir vatandaş ise "Adamın öyle bir huyu da yokmuş. Eşini öldürdü dediler. Savcı gelmiş sonra adamı kelepçeyle çıkarmışlar" dedi. Öte yandan, cinayetin ardından İsmail Özbek'in, eşini öldürdüğü plastik kelepçeyi koyduğu çöp kutusunu dökmek üzere binadan çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

(Aykut Zor - Metin Başar - Onur Hamzaoğlu/ İHA)

Son dakika haberleri! Tartıştığı eşini plastik kelepçe ile boğarak öldürdü
Son dakika haberleri! Tartıştığı eşini plastik kelepçe ile boğarak öldürdü
Son dakika haberleri! Tartıştığı eşini plastik kelepçe ile boğarak öldürdü
Son dakika haberleri! Tartıştığı eşini plastik kelepçe ile boğarak öldürdü

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Adli Tıp Kurumu, İsmail Özbek, Ataşehir, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Tartıştığı eşini plastik kelepçe ile boğarak öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Tartıştığı eşini plastik kelepçe ile boğarak öldürdü - Son Dakika
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