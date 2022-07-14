Son dakika haberi... TARTIŞTIĞI KARISINI DÖVEREK ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ - Son Dakika
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Son dakika haberi... TARTIŞTIĞI KARISINI DÖVEREK ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ

14.07.2022 09:30

Son dakika gündem haberi: ISPARTA'nın Uluborlu ilçesinde Mustafa Şeref Salman, tartıştığı eşi Döndü Salman'ı döverek öldürdükten sonra kendini astı.

ISPARTA'nın Uluborlu ilçesinde Mustafa Şeref Salman, tartıştığı eşi Döndü Salman'ı döverek öldürdükten sonra kendini astı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Güreşyeri Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Şeref Salman, iddiaya göre tartıştığı eşini döverek öldürdükten sonra evin bodrum katına inerek kendini astı. Olay sonrası eve gelen Mustafa Şeref Salman'ın annesi Fadime Salman, gelinini yerde hareketsiz görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Döndü Salman'ın vücudunda darp izleri tespit etti. Evde arama yapan polis ekipleri, Mustafa Şeref Salman'ı da bodrum katta asılı buldu. İncelemenin ardından çiftin cenazeleri, Uluborlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada Mustafa Şeref Salman'ın, Döndü Salman'dan önce iki evlilik daha yaptığı, çiftin Ankara'da yaşadığı ve yaz mevsiminde Uluborlu ilçesine geldikleri belirtildi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... TARTIŞTIĞI KARISINI DÖVEREK ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... TARTIŞTIĞI KARISINI DÖVEREK ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ - Son Dakika
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