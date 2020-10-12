Tartıştığı kayınvalidesini tabancayla öldürüp, kaçtı - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde damadı M.İ. tarafından tabancayla vurularak öldürülen Makbule Can'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. 2 yakını tarafından alınan Makbule Can'ın cenazesinin Serik ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

Yakalanmamak için önlem alsalar da iki otele düzenlenen baskın fuhuş çetesinin sonu oldu