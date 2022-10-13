Son dakika haberleri | Tartıştığı oğlunu tabancayla öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Tartıştığı oğlunu tabancayla öldürdü

13.10.2022 09:34
Son dakika haberleri | Tartıştığı oğlunu tabancayla öldürdü

Son dakika gelişmesine göre ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Cihat Gönültaş (28), tartıştığı babası Duran Gönültaş (50) tarafından tabancayla vurulup, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Cihat Gönültaş (28), tartıştığı babası Duran Gönültaş (50) tarafından tabancayla vurulup, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün Mahmutlar Mahallesi Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Duran Gönültaş ile oğlu Cihat Gönültaş arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sonrası Gönültaş, yanındaki tabanca ile oğluna ateş açtı. Göğüs ve bacaklarına 4 mermi isabet eden Cihat Gönültaş, ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Gönültaş'ı ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yoğun bakıma alınan Cihat Gönültaş, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Duran Gönültaş, gözaltına alırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.


YORUMLAR
500
Baba-oğul tartışması kanlı bitti! Biri mezarda diğeri hapiste Baba-oğul tartışması kanlı bitti! Biri mezarda diğeri hapiste Son dakika haberleri... Antalya'da bir kişi tartıştığı oğlunu silahla öldürdü Son dakika haberleri... Antalya'da bir kişi tartıştığı oğlunu silahla öldürdü
Kaynak: DHA

Mahmutlar, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Tartıştığı oğlunu tabancayla öldürdü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:08 Koronavirüs aşıları test edilmedi mi? Pfizer yetkilisinin itirafı sosyal medyada olay oldu
10:03 Çip krizi Intel'i de vurdu! Binlerce çalışan işten çıkarılacak
10:02 Kılıçdaroğlu'nun acı günü! ABD'de bulunan CHP lideri cenazeye katılamadı
09:53 Madonna'dan çok konuşulan paylaşım: Eğer ıskalarsam eşcinselim
09:52 Muhalefet vekillerinin protestosuna neden olan, tartışmaların odağındaki Basın Kanunu'nun 29. maddesi neleri kapsıyor? İşte detaylar...
09:43 AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi hakkında CHP lideri Kılıçdaroğlu ilk kez konuştu: Bu kadar savrulma olmaz ki
09:43 Dilan Çıtak'tan kafa karıştıran hareket! Üvey babası yerine İbrahim Tatlıses'in soyadını sildi
09:36 Ev halini paylaşan Defne Samyeli'nin kasları dikkat çekti
09:27 90 dakika boyunca kalbi duran adam yaşadığı anları anlattı: Tamamen hiçlik ve hissizliğin içindeydim
09:10 Küçükçekmece'de taksici terörü! Ekmek bıçağıyla vatandaşa saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 10:21:49. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Tartıştığı oğlunu tabancayla öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement