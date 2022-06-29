Son dakika haberleri! Tartıştığı oğlunu tabancayla öldürdü (2) - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Tartıştığı oğlunu tabancayla öldürdü (2)

29.06.2022 16:49
Son dakika haberleri! Tartıştığı oğlunu tabancayla öldürdü (2)

Bir son dakika haberine göre CİNAYETİ İTİRAF EDİP, TESLİM OLMUŞGiresun'un Dereli ilçesinde, tartıştığı oğlu Ömer Kurt'u (55) tabancayla öldüren Ahmet Kurt'un (79), 1 gün sonra yakınlarına cinayeti anlatıp, jandarmaya teslim olduğu ortaya çıktı.

CİNAYETİ İTİRAF EDİP, TESLİM OLMUŞ

Giresun'un Dereli ilçesinde, tartıştığı oğlu Ömer Kurt'u (55) tabancayla öldüren Ahmet Kurt'un (79), 1 gün sonra yakınlarına cinayeti anlatıp, jandarmaya teslim olduğu ortaya çıktı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kurt'un, ifadesinde; alkollü olduğunu öne sürdüğü oğlunun, kendisini dövdüğü için silah kullanmak zorunda kaldığını iddia ettiği öğrenildi.Ömer Kurt'un cenazesi de otopsi işlemlerinin ardından ilçeye bağlı Çalca Köyü Kıran Mahallesi'nde toprağa verildi.


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Kaynak: DHA

Ahmet Kurt, Ömer Kurt, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Tartıştığı oğlunu tabancayla öldürdü (2) - Son Dakika

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