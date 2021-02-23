Son dakika haberleri! Tartıştığı sevgilisini sokak ortasında öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Tartıştığı sevgilisini sokak ortasında öldüren şüpheli tutuklandı

23.02.2021 14:31
Son dakika haberleri! Tartıştığı sevgilisini sokak ortasında öldüren şüpheli tutuklandı

Son dakika haberler: ANKARA'da, sevgilisi Birgül Y.'yi (43) ayrılmak istediği için sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren Hasan D. (32) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ANKARA'da, sevgilisi Birgül Y.'yi (43) ayrılmak istediği için sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren Hasan D. (32) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Keçiören ilçesinde Atapark Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda evli ve 5 çocuk babası Hasan D., ilişki yaşadığı kendisi gibi evli olan 3 çocuk annesi Birgül Y.'yi, iddiaya göre kendisinden ayrılmak istediği için sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan Hasan D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hasan D, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Hasan D.'nin 12 yıllık, Birgül Y.'nin ise 27 yıllık evli olduğu öğrenildi.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Tartıştığı sevgilisini sokak ortasında öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
15:36 Bu ne hal Dele Alli! Beşiktaşlı yıldızın balondan "Güldüren gaz" çektiği iddia edildi
15:13 Son Dakika! Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, TSK'ya teslim edildi
15:03 Bu gece yarısından itibaren motorine 67 kuruş zam gelmesi bekleniyor
14:54 İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız'ın kızı 11 yaşına bastı! Son haliyle annesinin boyuna yaklaştı
14:52 Dünya dev maçta yaşananları konuşuyor! Yıldız futbolcuya dirsek atan hakeme soruşturma açıldı
14:51 HDP'li vekilden skandal sözler: Öcalan'ı 15 Mayıs'ta özgürlüğüne kavuşturacağız
12:59 2 aylık bebeğinin öldüğünü 1 hafta sonra fark eden annenin ifadesi ortaya çıktı: Bir haftadır uyuyor zannediyordum
14:34 Mahmut Tuncer'in oğlu AK Parti'den milletvekili adayı seçildi
14:32 Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in aday gösterilmesine ilişkin tepkilere CHP'den ilk yanıt
14:17 Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması talebi ikinci kez reddedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2023 15:48:29. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Tartıştığı sevgilisini sokak ortasında öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement