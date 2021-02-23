Son dakika haberleri! Tartıştığı sevgilisini sokak ortasında öldüren şüpheli tutuklandı

ANKARA'da, sevgilisi Birgül Y.'yi (43) ayrılmak istediği için sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren Hasan D. (32) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Keçiören ilçesinde Atapark Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda evli ve 5 çocuk babası Hasan D., ilişki yaşadığı kendisi gibi evli olan 3 çocuk annesi Birgül Y.'yi, iddiaya göre kendisinden ayrılmak istediği için sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan Hasan D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hasan D, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Hasan D.'nin 12 yıllık, Birgül Y.'nin ise 27 yıllık evli olduğu öğrenildi.