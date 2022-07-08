Son dakika haberleri... Tartıştıkları esnafın dükkanını taşladılar: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Tartıştıkları esnafın dükkanını taşladılar: 2 yaralı

08.07.2022 16:05
Son dakika haberleri... Tartıştıkları esnafın dükkanını taşladılar: 2 yaralı

Son dakika haberler: Tekirdağ'da kalabalık bir grup, tartışma yaşadığı iş yeri sahibinin dükkanını taşladı.

Tekirdağ'da kalabalık bir grup, tartışma yaşadığı iş yeri sahibinin dükkanını taşladı. Olayda 2 kişi yaralandı.

Olay, Çerkezköy ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir iş yerinin sahibi ile vatandaşlar arasında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, kalabalık bir grup tartışma yaşadığı kişinin iş yerini taşladı. 2 kişinin yaralandığı olayda, iş yerinde maddi hasar da meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavga eden tarafları ayırdı. Öte yandan, caddede gerçekleşen olayı yüzlerce vatandaş meraklı gözlerle izledi. - TEKİRDAĞ

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı Son dakika haberleri! Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı Son dakika haberleri | SOKAK ORTASINDA SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI Son dakika haberleri | SOKAK ORTASINDA SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI Son dakika haber! Sarıyer'de zincirleme kaza: 2 yaralı Son dakika haber! Sarıyer'de zincirleme kaza: 2 yaralı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Tartıştıkları esnafın dükkanını taşladılar: 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:00 Cuma hutbesinde TTB'nin doktorları greve çağırmasına tepki: Oğlun ölecek doktor da dedi ki git grevdeyiz, öldürmez misin sen?
15:53 Akbank'ta yine arıza çıktı! Müşteriler tepki gösterdi, banka özür diledi
15:44 Merve Boluğur'un tuhaf hareketleri bitmek bilmiyor! Yıldız Tilbe'nin bakışları geceye damga vurdu
15:39 Yeni evlendiği 2. karısını bıçaklayarak katletti! Cani koca yakalandı
15:36 9 yıldır şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe, heykel dikti: İzindeyiz Atam
15:31 Eşi de doktor çıktı! Bazı sağlık çalışanlarının şiddete karşı izinsiz eyleminde polise tokat atan astsubay tutuklandı
15:11 Acun Ilıcalı resmen kaptı! Fatih Terim vazgeçemiyordu, Seri şimdi Hull City'de
14:41 Galatasaray antrenmanında Müslüm Gürses sesleri: Ne yaptımsa seni unutamadım
14:37 Suikasta uğrayıp hayatını kaybeden Shinzo Abe'den geriye, Türkiye'de dua ettiği görüntüler kaldı
14:14 Olcay Şahan'dan şaşırtan hamle! Futbola geri döndü, işte imzayı attığı takım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 16:09:29. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Tartıştıkları esnafın dükkanını taşladılar: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement