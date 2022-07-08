Olay, Çerkezköy ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir iş yerinin sahibi ile vatandaşlar arasında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, kalabalık bir grup tartışma yaşadığı kişinin iş yerini taşladı. 2 kişinin yaralandığı olayda, iş yerinde maddi hasar da meydana geldi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri... Tartıştıkları esnafın dükkanını taşladılar: 2 yaralı - Son Dakika

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