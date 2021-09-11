Son dakika haberleri! Tartıştıkları şahsı silahla vurup öldüren 2 şahıs tutuklandı - Son Dakika

Tartıştıkları şahsı silahla vurup öldüren 2 şahıs tutuklandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerinde tartıştıkları şahsı silahla vurarak ölümüne sebep olan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 10 Eylül tarihinde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerine gelen O.Ç. ve S.E. isimli şahıslar ile, iş yerinde bulunan S.Y. isimli şahıs arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın ardından O.Ç. yanında getirdiği tabancayı çıkararak S.Y.'ye ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan S.Y. kanlar içinde yere yığılırken, diğer şahıslar ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılan S.Y. burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, S.Y.'yi yaralayıp ölümüne sebep olarak olay yerinden kaçan 2 şahsı yakalayabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından 2 şahıs da aynı gün suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan O.Ç. ve S.E. isimli şahısların çeşitli suçlardan kayıtları olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.